کاندیدای ریاست جمهوری نمی شوم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در این نامه که ۱۲ فروردین ارسال شده است، عنوان داشته که تنها وظیفه خود و همکارانم تا پایان دوران کاری دولت یازدهم را، ادامه مسیر خدمت صادقانه به هموطنان عزیز میدانم.
وی در این نامه اظهار امیدواری کرده است ترتیبی اتخاذ شود که تا زمان برگزاری انتخابات، اخبار صحیحی که منجر به حضور حداکثری مردم و برگزاری انتخاباتی قانونمند و اخلاق محور شود، در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.
متن کامل نامه وزیر بهداشت به رئیس سازمان صدا و سیما؛
جناب آقای دکتر علیعسکری
رئیس محترم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
فرارسیدن سال نو، حلول ماه پر برکت رجب و دوازدهم فروردین «روز جمهوری اسلامی ایران» را خدمت جنابعالی و همکاران ارجمندتان تبریک عرض میکنم.
در پی گمانه زنیهای غیر رسمی و بعضا هدفمندی که اخیرا برخی رسانهها و بهویژه شبکههای مجازی، در خصوص انتخابات ریاست جمهوری «به عنوان خبر» منتشر میکنند، طی روزهای پایانی سال گذشته تا هم اکنون، شاهد پخش نام و تصویر خود به عنوان یکی از کاندیداهای احتمالی انتخابات از رسانه ملی بودهام.
این اقدام در حالی تکرار و ادامه یافته که بارها در مصاحبه ها عرض کردم و طبعا عزیزان حوزه سیاسی و خبر آن سازمان هم مطلع شدهاند که جز انجام مسئولیت خطیر حفظ و ارتقای سلامت هموطنان و اجرای دقیق طرح تحول سلامت، هیچ هدف دیگری نداشته و ندارم و تنها وظیفه خود و همکارانم تا پایان دوران کاری دولت یازدهم را ادامه مسیر خدمت صادقانه به هموطنان عزیز میدانم.
امیدوارم ترتیبی اتخاذ فرمایید که تا زمان برگزاری انتخابات، اخبار صحیحی که منجر به حضور حداکثری مردم و انتخاباتی قانونمند و اخلاق محور شود، در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.
توفیق و سلامتی جنابعالی را از خداوند متعال خواهانم
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