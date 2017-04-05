کاندیدای ریاست جمهوری نمی شوم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در این نامه که ۱۲ فروردین ارسال شده است، عنوان داشته که تنها وظیفه خود و همکارانم تا پایان دوران کاری دولت یازدهم را، ادامه مسیر خدمت صادقانه به هموطنان عزیز می‎دانم.

وی در این نامه اظهار امیدواری کرده است ترتیبی اتخاذ شود که تا زمان برگزاری انتخابات، اخبار صحیحی که منجر به حضور حداکثری مردم و برگزاری انتخاباتی قانونمند و اخلاق محور شود، در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.

متن کامل نامه وزیر بهداشت به رئیس سازمان صدا و سیما؛

جناب آقای دکتر علی‌عسکری

رئیس محترم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام

فرارسیدن سال نو، حلول ماه پر برکت رجب و دوازدهم فروردین «روز جمهوری اسلامی ایران» را خدمت جنابعالی و همکاران ارجمندتان تبریک عرض می‌کنم.

در پی گمانه زنی‌های غیر رسمی و بعضا هدفمندی که اخیرا برخی رسانه‌ها و به‌ویژه شبکه‌های مجازی، در خصوص انتخابات ریاست جمهوری «به عنوان خبر» منتشر می‌کنند، طی روزهای پایانی سال گذشته تا هم اکنون، شاهد پخش نام و تصویر خود به عنوان یکی از کاندیداهای احتمالی انتخابات از رسانه ملی بوده‌ام.

این اقدام در حالی تکرار و ادامه یافته که بارها در مصاحبه ها عرض کردم و طبعا عزیزان حوزه سیاسی و خبر آن سازمان هم مطلع شده‌اند که جز انجام مسئولیت خطیر حفظ و ارتقای سلامت هموطنان و اجرای دقیق طرح تحول سلامت، هیچ هدف دیگری نداشته و ندارم و تنها وظیفه خود و همکارانم تا پایان دوران کاری دولت یازدهم را ادامه مسیر خدمت صادقانه به هموطنان عزیز می‎دانم.

امیدوارم ترتیبی اتخاذ فرمایید که تا زمان برگزاری انتخابات، اخبار صحیحی که منجر به حضور حداکثری مردم و انتخاباتی قانونمند و اخلاق محور شود، در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.

توفیق و سلامتی جنابعالی را از خداوند متعال خواهانم