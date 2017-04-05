سرنوشت تلمبه ذخیره سد سیمره مبهم است

به گزارش خبرگزاری مهر، شادمهر کاظم زاده اظهار داشت: چرا به جای پرداخت ۴۰ میلیارد مطالبات پیمانکاران پروژه تونل کبیر کوه، تخصیص اعلام شده مکتوبه به خزانه مجددا به ۲۰ درصد مبلغ اعلامی کاهش داده می شود؟ چرا هزینه خرید زمین محل پشت سد سیکان پرداخت می شود و سد سیکان تعطیل می شود؟ چرا بازارچه مرزی موسیان که حق مردم است راه اندازی نمی شود؟ چرا در نقشه های مسیر عتبات عالیات، مسیر دهلران قید نمی شود؟

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: چرا پس از سالها مطالبه و میلیاردها تومان هزینه، سرنوشت تلمبه ذخیره سد سیمره در شهرستان بدره همچنان نامعلوم است؟چرا طرح تجمیع پمپاژ آب و آبیاری دشت خالصه و همچنین طرح پمپاژ زید و زرانگوش به سرانجام نمی رسد؟ چرا از جوانان بیکار بومی در بخش های نفت و گاز دهلران استفاده نمی شود؟ چرا از نیروهای بومی در پروژه های آبیاری دشت عباس و سامانه گرمسیری تامین آب استان ایلام استفاده نمی شود؟ چرا درخواست حدود ۴۰ روستا با دارا بودن مرز بین المللی و جمعیت بالای ۲۰ هزار نفر و همجواری با سایر استان ها برای استقرار تنها بخشداری در دشت عباس اجابت نمی شود؟

کاظم زاده گفت: چرا سهم استان ایلام از فروش ۳ درصد نفت و گاز برای مناطق گازخیز و محروم به درستی محاسبه و پرداخت نمی شود؟ چرا پس از سالها طرح مطالعاتی تامین آب برای ۲ هزار هکتار از اراضی شهرستان بدره به اتمام نمی رسد؟ چرا علی رقم پرداخت حق بیمه محصولات کشاورزی در سال۹۵ تاکنون خسارات وارده پرداخت نشده است؟

وی تصریح کرد: علاج همه مشکلات کشور را رهبر انقلاب در جملاتی خلاصه بیان کردند و آن اینکه ضرورت حاکمیت مدیریت انقلابی، فعال و مدیریت کارآمد است.