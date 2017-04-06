ثبت نام در هجدهمین مسابقات ملی مهارت در کردستان آغاز شد

سید جمیل احمدی با اشاره به آغاز ثبت نام هجدهمین مسابقات ملی مهارت همزمان با سراسرکشور در استان کردستان به خبرنگار مهر گفت: علاقمندان به شرکت در این دوره از مسابقات می توانند تا ۲۳ تیر ماه سال جاری نسبت به ثبت نام خود به صورت الکترونیکی و از طریق سایت دفتر مسابقات ملی مهارت به آدرس www.skill.irantvto.ir اقدام کنند.

وی عنوان کرد: شرکت کنندگان باید پس از ثبت نام، مدارک لازم را برای تأیید به یکی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان خود تحویل دهند.

وی به شرایط شرکت دراین مسابقات اشاره کرد و اظهارداشت: شرط سنی برای داوطلبان رشته های ساخت و تولید تیمی و مکاترونیک، متولدین ۱۱ دی ماه سال به بعد و برای سایر رشته ها متولدین ۱۱ دی ماه سال ۷۵ به بعد است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان ادامه داد: جوانان ماهر شامل کارآموزان وآموزش دیدگان مراکز آموزش فنی وحرفه ای، هنرجویان آموزش و پرورش در رشته های کار و دانش، فنی و حرفه ای و نظری، دانشجویان آموزشکده های فنی و حرفه ای و آموزش عالی و همچنین کارگران واحدهای صنعتی و صنفی می توانند با رعایت شرایط سنی ذکر شده در این دوره از مسابقات ملی مهارت شرکت کنند.

احمدی مدارک لازم برای ثبت نام در هجدهمین مسابقات ملی مهارت را شامل عکس ۴×۳ تمام رخ جدید، کپی از تمام صفحات شناسنامه، کپی کارت ملی، کپی آخرین مدرک تحصیلی یا معرفی نامه از نهاد آموزشی مرتبط، کارت پایان خدمت یا معافیت نظام وظیفه (برای داوطلبان ذکور و مشمول)، گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان و محصلان به ویژه داوطلبان ذکور که معافیت تحصیلی دارند، ذکر کرد .



وی بیان کرد: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به عنوان نماینده ایران در سازمان جهانی مهارت (WSI )، متولی برگزاری مسابقات ملی مهارت در سه مرحله شهرستانی، استانی و کشوری به صورت سالانه است.

وی اظهارداشت: مرحله شهرستانی این دوره از مسابقات ملی مهارت در تاریخ ۲۳ مردادماه امسال در هر شهر و مرحله استانی هم در تاریخ ۵ و ۶ مرداد ماه و مرحله کشوری نیز در نیمه دوم آذرماه برگزار می شود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان افزود: در مرحله شهرستانی مسابقات ملی مهارت، پس از ارزشیابی لازم که توسط اداره کل آموزش فنی و حرفه ای هر استان صورت می گیرد نفرات برتر در هر شهر انتخاب و به مرحله استانی معرفی می‌شوند که در مرحله استانی نیز با برگزاری آزمون عملی (حداکثر ۲ روز) نسبت به انتخاب نفرات برتر و معرفی به مرحله کشوری اقدام خواهد شد.

وی عنوان کرد: این مسابقات به منظورارتقای فرهنگ مهارت آموزی در میان جوانان، معرفی آموزش‌های مهارتی و اهمیت نقش آن در توسعة اقتصاد به عموم مردم وجلب نظر مسئولان بنگاه‌های اقتصادی، صنایع وصنوف برای مشارکت هرچه بیشتر در اجرای مسابقات ملی مهارت برگزار می شود.

وی از دیگر اهداف برگزاری این مسابقات را ایجاد فرصتی مناسب برای تبادل اطلاعات فنی و تجارب حرفه‌ای، شناسایی ومعرفی افراد ماهر ونخبه به صنایع و بنگاه‌های اقتصادی و فراهم کردن فرصت مناسب برای رقابت سالم میان جوانان کشور ذکر کرد.

احمدی با اشاره به اینکه این مسابقات در ۳۶ رشته برگزار می شود، گفت: (آکواترونیک (فناوری آب، الکترونیک، آجرچینی، تاسیسات الکتریکی، تبرید و تهویه، تراش CNC ، رباتیک (تیمی ۲ نفره)، طراحی و توسعه وب، طراحی مهندسی مکانیک از جمله رشته های این دوره از مسابقات است.

وی ادامه داد: از دیگر رشته های این مسابقات می توان به فناوری اطلاعات(راه کارهای نرم افزاری برای تجارت)، فناوری اطلاعات (مدیریت سیستم های تحت شبکه)، فناوری طراحی گرافیک، فرز CNC، خیاطی ( فناوری مد)، کاشی کاری دیوار و کف، کابینت سازی (چوبی)، لوله کشی و گرمایشی و مکاترونیک (تیمی ۲ نفره) اشاره کرد.

گفتنی است، برگزیدگان نهایی هجدهمین و نوزدهمین مسابقات ملی مهارت پس از شرکت در اردوهای آماده سازی و گزینش نهایی، درچند رشته منتخب به چهل و پنجمین مسابقات جهانی مهارت که در سال ۲۰۱۹ در کشور روسیه برگزار می شود، اعزام خواهند شد.