خوزستان رتبه ۱۹ را کنکور کشور کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی صبح امروز چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش خوزستان اظهار کرد: بنا شده تا تیرماه که کنکور داریم هر دو هفته یک بار یک جلسه شورا را برگزار و محوریت یکی از آن دو جلسه ماهانه کنکور باشد تا در حد بضاعت رتبه های خوبی را کسب کنیم.

وی با تاکید بر اینکه باید تلاش شود که هزینه کردن برای کنکور به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود، گفت: در شهرستان ها نیز شورای آموزش و پرورش باید با موضوعیت کنکور هر دو هفته یک بار برگزار شود.

شریعتی بیان کرد: کمیته پشتیبانی با مدیریت مدیر سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان تشکیل شده است. همچنین اقداماتی در این سال ها انجام شده تا رتبه کنکور خوزستان در سطح کشور ارتقا پیدا کند و خوشبختانه در سال ۹۵ از رتبه ۲۷ (سال ۹۲) به رتبه ۱۹ ارتقا پیدا کرده است. این نشان می دهد که اگر اهتمام و برنامه ریزی باشد با وجود پراکندگی جمعیت زیادی که در استان هست و اقلیم خاص باز می توانیم موفقیت های خوبی را کسب کنیم.

استاندار خوزستان اظهار کرد: در سال ۹۲ رتبه کنکور خوزستان ۲۷، در سال بعد ۲۵، در سال ۹۴ رتبه ۲۱ و در سال گذشته نیز به رتبه ۱۹ دست پیدا کردیم. تمام امکانات استان باید برای دانش آموزان کنکوری بسیج شود و حتی اینکه هر سازمان به تفکیک تعداد دانش آموزان کنکوری خود را به استانداری اعلام و اینکه گزارش کار بدهند چه کاری برای ارتقای وضعیت این دانش آموزان انجام داده اند.

شریعتی گفت: یک تشویقی هم برای فرمانداران و روسای آموزش و پرورشی که رتبه اول تا پنجم را در زمینه کنکور کسب کنند، در نظر گرفته ایم. به عنوان نمونه فرمانداران نفری پنج میلیون و روسای آموزش نیز نفری پنج میلیون تومان پاداش می گیرند.