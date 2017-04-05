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۱۶ فروردین ۱۳۹۶، ۱۰:۵۱

حضور «آخر هفته» در جشنواره جهانی فیلم فجر

حضور «آخر هفته» در جشنواره جهانی فیلم فجر

شیراز- فیلم کوتاه «آخر هفته» به کارگردانی وحید بمانی و تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان استان فارس موفق به حضور در سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه داستانی «آخر هفته» ساخته وحید بمانی از سری تولیدات این انجمن  در زمستان ۹۵ است که به  بخش نمایش های بازار سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر راه یافته است و با ۱۷ اثر دیگر از فیلمسازان مختلف سراسر کشور طی روزهای جشنواره برای مهمانان خارجی، مدیران جشنواره ها و خریداران به نمایش در می آید.

این فیلم پیش از این در جشنواره های فیلم کوتاه «ما»، «موج نو»، «خورشید» و «خلیج فارس» حضور پیدا کرده است .

وحید بمانی در کارنامه هنری خود ،فیلم های کوتاه «هدیه» و «گلدان» را دارد که در جشنواره های متعدد داخلی و خارجی راه پیدا کردند.

فیلم «آخر هفته»، روایتگر داستان زندگی پسر بچه ای است که فرزند طلاق هست و آخر هفته ها را با پدرش سپری می کند.

عوامل این فیلم را که به تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان شیراز است؛ نویسنده:کوروش شیرالی ،صدا بردار:ساسان کاوه، صدا گذار:ساسان کاوه، تصویربرداری: سجاد آورند تشکیل می دهند و بهنام کشاورز و مهرداد کاظمی در این اثر ایفای نقش می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر، ۱ تا ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶(۲۸ تا ۲۱ آوریل)به دبیری رضا میرکریمی در تهران برگزار می شود.

کد مطلب 3944953

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