حجاب بانوان ساندای ایران درکتاب قوانین فدراسیون جهانی ووشو ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اگرچه سال ۲۰۰۵ میلادی مجوز حضور بانوان سانداکار ایرانی در مسابقات جهانی برای حضور در یکدوره این رقابت ها صادر شد و بعد از آن نیز به صورت عرف درآمده بود تا بانوان ووشوی ایران در پیکارهای جهانی به میدان بروند، اما این موضوع در قوانین فدراسیون جهانی ووشو به صورت رسمی جایی نداشت و زمینه سوء استفاده از این خلاء قانونی را به وجود آورده بود.

در راستای تصویب نشدن حجاب بانوان در کتاب قوانین فدراسیون جهانی ووشو، فدراسیون ووشوی اروپا در اقدامی استفاده از حجاب در مسابقات قاره ای خود را ممنوع کرده بود.

این خطر وجود داشت که در آینده موضوع فوق به فدراسیون جهانی نیز تسری پیدا کند که خوشبختانه با تلاش فدراسیون ووشوی ایران از فرصت تغییر قوانین در سال جدید میلادی استفاده گردید و حجاب اسلامی به صورت رسمی با چاپ تصویر دختران ایرانی در کتاب قوانین فدراسیون جهانی تصویب شد تا از این پس ووشوکاران محجبه کشورهای اسلامی با فراغ بال در رویدادها به میدان بروند.

«مائده هاشمی» و «زهرا سلحشور» دو بانوی ووشوی ایران هستند که تصویر آنان همراه با لباس مصوبه بانوان محجبه در کتاب فدراسیون جهانی وارد شده است.