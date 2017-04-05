محبوبیت ترامپ باز هم کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو اس ای تودی، نظرسنجی «کوئینیپیاک» نشان می دهد محبوبیت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که نزدیک به ۴ ماه از روی کار آمدن وی می گذرد، با کاهش روبرو بوده و به ۳۵ درصد رسیده است.

طبق این نظرسنجی، محبوبیت ترامپ از تاریخ ۲۲ مارس به این سو با ۲ درصد کاهش همراه بوده است و در این میان، جمهوریخواهان تنها گروهی بودند که از عملکرد وی ابراز رضایت داشتند. محبوبیت ترامپ در میان هم حزبی های خود، ۷۹ درصد است و فقط ۱۴ درصد از آنها از وی ناراضی هستند.

اما محبوبیت وی در میان اقشار مختلف مردم بر حسب تفکیک جنسیتی و تفکر حزبی، تعریف چندانی ندارد.

به این ترتیب، رقم نارضایتی از ترامپ در میان آنهایی که گرایش حزبی خاصی ندارند و مستقل محسوب می شوند، ۵۷ درصد است و ۳۲ درصد از این قشر نیز نسبت به وی خوشبین هستند.

در دموکرات ها این نسبت به ۹۱ درصد راضی در برابر ۶ درصد ناراضی تغییر می کند.

اما به لحاظ جنسیتی، ترامپ نزد ۵۱ درصد از مردها نامحبوب است و در عوض ۳۹ درصد نیز او را دوست دارند.

این نسبت در میان زنها به ۶۳ درصد ناراضی در برابر ۳۱ درصد راضی تغییر می کند.

در این بین، ۴۸ درصد از سفید پوستان از ترامپ ناراضی هستند و ۴۳ درصد راضی، حال آنکه این نسبت در رنگین پوستان به ۷۷ درصد در برابر ۱۶ درصد تغییر می کند.