پیش بینی خرید تضمینی ۱۵هزارتن محصول پیاز در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از تعاون روستایی هرمزگان، سیروس اسدپور از اجرای طرح خرید تضمینی محصول پیاز خبر داد و گفت: از ابتدای سالجاری طرح خرید تضمینی محصول پیاز استان آغاز و پیش بینی می شود بیش از ۱۵هزار تن محصول پیاز از کشاورزان خریداری شود.

اسدپور افزود: به منظور حمایت از کشاورزان براساس اعلام رئیس هئیت مدیره و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران منضم به ابلاغیه وزیر جهاد کشاورزی خرید تضمینی محصول پیاز کشاورزان استان از ابتدای سال جدید آغاز شد.

وی عنوان کرد: ۱۰مرکز خرید در شهرستانهای میناب، رودان وبندرعباس طبق شرایط دستورالعمل اقدام به خرید پیاز کشاورزان می کنند.

اسدپور افزود: پیاز خریداری شده باید مرغوب، سالم، بدون آفت زدگی، عدم آلودگی به خاک و عاری از لهیدگی باشد و همچنین وزن آن کمتر از ۴۰گرم نباشد.

وی اظهارداشت: قیمت خرید پیاز تحویلی در مراکز خرید هر کیلو گرم ۲۷۸۴ریال است.

اسدپور خاطرنشان کرد: پرکردن خلاء محصول در بازار مصرف، افزایش قیمت پیاز و جلوگیری از سوء استفاده دلالان از مهمترین اهداف اجرای این طرح است.

وی اضافه کرد: طرح خرید تضمینی پیاز از کشاورزان استان تا اواسط خرداد ماه سالجاری ادامه دارد.