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۱۶ فروردین ۱۳۹۶، ۱۲:۰۴

مدیر تعاون روستایی هرمزگان:

پیش بینی خرید تضمینی ۱۵هزارتن محصول پیاز در هرمزگان

پیش بینی خرید تضمینی ۱۵هزارتن محصول پیاز در هرمزگان

بندرعباس - مدیر تعاون روستایی هرمزگان گفت: از ابتدای سالجاری طرح خرید تضمینی محصول پیاز استان آغاز و پیش بینی می شود بیش از ۱۵هزار تن محصول پیاز از کشاورزان خریداری شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از تعاون روستایی هرمزگان، سیروس اسدپور از اجرای طرح خرید تضمینی محصول پیاز خبر داد و گفت: از ابتدای سالجاری طرح خرید تضمینی محصول پیاز استان آغاز و پیش بینی می شود بیش از ۱۵هزار تن محصول پیاز از کشاورزان خریداری شود.

اسدپور افزود: به منظور حمایت از کشاورزان براساس اعلام رئیس هئیت مدیره و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران  منضم به ابلاغیه وزیر جهاد کشاورزی خرید تضمینی محصول پیاز کشاورزان استان از ابتدای سال جدید آغاز شد.

وی عنوان کرد: ۱۰مرکز خرید در شهرستانهای میناب، رودان وبندرعباس طبق شرایط دستورالعمل اقدام به خرید پیاز کشاورزان می کنند.

اسدپور افزود: پیاز خریداری شده باید مرغوب، سالم، بدون آفت زدگی، عدم آلودگی به خاک و عاری از لهیدگی باشد و همچنین وزن آن کمتر از ۴۰گرم نباشد.

وی اظهارداشت: قیمت خرید پیاز تحویلی در مراکز خرید هر کیلو گرم ۲۷۸۴ریال است.

اسدپور خاطرنشان کرد: پرکردن خلاء محصول در بازار مصرف، افزایش قیمت پیاز و جلوگیری از سوء استفاده دلالان از مهمترین اهداف اجرای این طرح است.

وی اضافه کرد: طرح خرید تضمینی پیاز از کشاورزان استان تا اواسط خرداد ماه سالجاری ادامه دارد.

کد مطلب 3945036

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