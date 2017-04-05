به گزارش خبرنگار مهر، هفته نوزدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال امیدهای کشور امروز برگزار می‌شود و در یکی از بازی‌ها تیم فوتبال امید صبای قم در خارج از خانه به میدان می‌رود و به دنبال کسب امتیاز از این بازی دشوار است.

تیم‌های فوتبال امید صبای قم و ملوان بندر انزلی، امروز چهارشنبه در ورزشگاه کلویر انزلی به دیدار هم می‌رود و صبا امیدوار است با کسب امتیاز از این مسابقات جایگاه خود را در جدول بهبود بخشد و شرایط بهتری در هفته‌های باقی مانده پیدا کند.

در لیگ برتر فوتبال امیدهای کشور ۱۲ تیم حضور دارند که به صورت رفت و برگشت با هم رقابت می‌کنند و در صورت صرف نظر از مسابقات هفته نوزدهم، تنها ۳ هفته به پایان این مسابقات باقی مانده است و صبا می‌خواهد در بازی‌های باقی مانده اعاده حیثیت کند.

صبا در هفته‌های اخیر در لیگ برتر امید نتایج ضعیفی کسب کرده است و اگر نتایج درخشان این تیم در نیم فصل نخست نبود صبا امروز یکی از گزینه‌های جدی سقوط به شمار می‌رفت اما به لطف جمع آوری امتیازات در هفته‌های آغازین صبا اکنون تیم هشتم جدول است.

صبا با کسب ۲۱ امتیاز، فاصله‌ای ۵ امتیازی با منطقه سقوط جدول دارد و باید در ۴ بازی باقی مانده هوشیار باشد البته پیروزی صبا در بازی امروز در انزلی برابر تیم رده سومی ملوان نمی‌تواند این تیم را به رده هفتم برساند زیرا اختلاف صبا و تیم هفتم در حال حاضر ۴ امتیاز است.

ملوان نیز با حضور در رده سوم جدول و کسب ۳۰ امتیاز از ۱۸ بازی به دنبال حضور در رده‌های بالاتر است و می‌خواهد هر ۳ امتیاز بازی با صبا را از آن خود کند و شرایط نامناسب صبا و کسب تنها ۴ امتیاز در نیم فصل دوم ملوان را به رسیدن به هدف امیدوارتر کرده است.

تیم امید صبای قم با مربیگری رضا گلباشی در لیگ برتر شرکت کرده است و امروز در گیلان نخستین دیدار خود در سال ۹۶ را برگزار می‌کند.