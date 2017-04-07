پرونده جام جهانی بسته شده است/ باید دو تیم قوی و مجزا داشته باشیم

علی اشکانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پرونده مسابقات جام جهانی با تمام فراز و فرودهایش برای ما بسته شده است، گفت: من با آغاز اردوی تیم ملی در سال جدید به تمامی فرنگی کاران تاکید کردم کشتی های جام جهانی را فراموش کنند. آنها نباید به هیچ عنوان در سایه پیروزی های خود در جام جهانی بخوابند. البته ناکامی و شکست در این مسابقات هم نباید در انگیزه و روحیه آنها تاثیر مخربی داشته باشد.

وی در خصوص برنامه ریزی کادر فنی برای رقابتهای مهم پیش رو که با فاصله زمانی اندک برگزار خواهد شد، افزود: فاصله زمانی رقابتهای قهرمانی آسیا در هندوستان با مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی در جمهوری آذربایجان بسیار کم و محدود است. در نتیجه ما باید برای حضور در این دو رویداد مهم از دو تیم مجزا استفاده کنیم. طبیعتا با یک برنامه ریزی خوب و سازنده وارد عمل می شویم و بهترین ترکیب را برای کسب بهترین نتایج در این مسابقات به میدان خواهیم فرستاد.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی با تاکید فراوان بر اجرای اصل فرایند انتخابی ادامه داد: مهمترین هدف ما حضور در رقابتهای جهانی است که اواسط سال جاری در فرانسه برگزار می شود. آنچه مسلم است ما باید بهترین و شایسته ترین فرنگی کاران را مهیای این رویداد مهم کنیم که این مساله با توجه و احترام به اصل فرایند انتخابی تیم ملی صورت خواهد گرفت.

اشکانی در پایان از قاسم رضایی تقدیر کرد و گفت: این قهرمان بااخلاق و پهلوان با وجود عدم حضور در ترکیب تیم ملی به آبادان آمد و در کنار فرنگی کاران اعزامی به جام جهانی حضور یافت تا به آنان روحیه دهد. این اقدام قاسم رضایی که دارنده چندین مدال رنگارنگ المپیک و جهان است بسیار ارزشمند و قابل تقدیر بود و نشان داد این قهرمان بزرگ برای حمایت از هم قطارانش در تیم ملی از هیچ تلاشی دریغ نمی کند.

به گزارش خبرنگار مهر تیم ملی کشتی فرنگی ایران در نیمه نخست سال به ترتیب باید در رقابتهای قهرمانی آسیا، مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی و همچنین پیکارهای جهانی حضور یابد. در همین راستا نخستین اردوی تیم ملی از روز ۱۰ فروردین ماه در خانه کشتی تهران آغاز شده است.