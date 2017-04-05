عباس قاضی خانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه آستان قدس رضوی برابر حکم مقام معظم رهبری به تولیت جدید، در منشور هفتگانه مواردی را مطرح کرده است، به دو بند برای رسیدگی به فقرا، زائران و مجاوران حضرت امام رضا(ع) بهعنوان محرومیتزدایی اشاره کرد و گفت: رسیدگی به موقوفات و ابنیه آستان، ترویج فرهنگ غنی رضوی و تسهیل ارتباط مردم با آستان قدس رضوی از دیگر مواردی است که در این منشور لحاظ شده است.
وی با تأکید بر اینکه تولیت آستان قدس رضوی تغییرات اساسی را در برنامهها ایجاد کرده که ایجاد معاونت امداد مستضعفین یکی از این موارد است، گفت: این معاونت بحث رسیدگی به ضعفا را بیش از گذشته مدنظر قرار داده است، ایجاد سازمان فرهنگی بهمنظور ترویج فرهنگ رضوی برای محرومیتزدایی از دیگر اقدامات حائز اهمیت انجامگرفته به شمار میآید.
قاضی خانی ایجاد دفاتر نمایندگی آستان در سطح استانها بهعنوان سرپرست دفتر آستان قدس رضوی را ازجمله اقدامات انجامگرفته مطرح کرد و افزود: شناسایی محرومان و جذب مستمندان، شناسایی افراد خیر و نیکوکار، انجام امورات مرتبط با وقف، ترغیب مردم به نذر، استفاده از گروههای مردم در قالب کانونهای خادم یاری برای خدمترسانی به محرومان، اعزام زائران مستضعف به زیارت امام رضا(ع)، اطعام محرومان از محل نذورات و ثبتنام خادم یاران بهعنوان روس برنامه استانی تعیینشده محسوب میشود.
دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در البرز از کانال سازمان اوقاف و اداره ثبتاسناد و املاک پیگیر امور مرتبط با حوزه وقف و ابنیهی مرتبط با آستان قدس رضوی در این استان استوی اضافه کرد: بدین منظور از شهریور سال گذشته دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان البرز فعالیت خود را آغاز و مراسم افتتاح دفتر مرکزی این امر بهمن سال گذشته برگزار شد.
قاضی خانی بابیان اینکه شناسایی و جذب افراد محروم و مستضعف از کانال کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی، مساجد و مراکز خیریه انجام میشود، گفت: برای ارائه خدمات به افراد محروم از ظرفیت خیرین بهرهمند خواهیم شد.
سرپرست دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان البرز یادآور شد: از کانال سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمانهای مرتبط نظیر اداره ثبتاسناد و املاک پیگیر امور مرتبط با حوزه وقف و ابنیهی مرتبط با آستان قدس رضوی هستیم.
وی با تأکید بر اینکه اقدامات لازم برای بازگردانی پروندههای وقف آستان در استان البرز از دیگر استانهای کشور نظیر قزوین و تهران انجامگرفته است، گفت: این امر با جدیت هر چه تمامتر صورت میپذیرد.
قاضی خانی تشکیل کانونهای خادم یاری بهمنظور تحت پوشش قرار دادن افراد مستمند و محروم را ازجمله برنامههای حائز اهمیت این نمایندگی در استان البرز اعلام کرد و گفت: افرادی که توانایی خدمت دارند در قالب خادم یار در سایت آستان ثبتنام و بعد از گذراندن این مراحل اسامی در اختیار استانها قرار داده میشود.
برگزاری دوره های آموزشی خادم یاری در البرز
وی با اشاره به اینکه بعد از ثبتنام فراخوانی برای این افراد بهمنظور گذراندن دورههای آموزشی ابلاغ خواهد شد، افزود: بعد از گذراندن این دوره آموزشی حکم ششماهه بهعنوان خادم یار برای افراد صادر میشود.
سرپرست دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان البرز با تأکید بر اینکه بعد از سپری کردن بازه زمانی یادشده افرادی که دارای خدمات ویژه بودند در قالب خادمان امام رضا(ع) از طرف آستان قدس رضوی معرفی و سالیانه دو بار در آستان دعوت میشوند، خاطرنشان کرد: افراد داوطلب میتوانند در بخشهای مختلفی نظیر خادم یاران زیارت برای افراد زیارت اولی و محروم، خادم یاران وقف و نذر، خادم یاران فرهنگی و آموزشی، خادم یاران اطعام و حمایت مالی از محرومان، خادمان یاران بهداشت، خادم یاران اردوهای جهادی و خادم یاران کارآفرینی و اشتغال فعالیت داشته باشند.
ثبت نام ۴۰۰ نفر خادم یار در البرز/اعزام ۵۰۰۰ زائر اولی به مشهد
قاضی خانی با اعلام اینکه تاکنون در این رابطه در استان البرز بیش از ۴۰۰ نفر ثبتنام کردهاند، بیان کرد: اردیبهشت سال جاری اولین دوره آموزشی در رابطه موضوعات مطرحشده برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه طی هفتماهه گذشته از کانالهای مختلف نظیر کمیته امداد امام خمینی(ره)، سپاه پاسداران، هیئت رزمندگان، اداره کل آموزشوپرورش استان البرز اعزام زائران زیارت اولی و محروم صورت گرفته است، گفت: از سوی دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان البرز طی سال گذشته بالغبر ۵ هزار نفر در قالب زائران زیارت اولی و محروم به مشهد مقدس اعزام شدند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر اسامی سه هزار نفر از افراد حائز شرایط برای اعزام به مشهد مقدس در استان البرز ثبتشده است، گفت: درصدد هستیم با تأمین منابع مالی و مساعدت خیرین این افراد در قالب کاروانهای زیارتی به حرم امام رضا(ع) اعزام شوند.
اعزام سه کاروان جانباز بالای ۷۰ درصد از البرز به مشهد
وی بابیان اینکه طی سال گذشته سه کاروان زائران جانباز بالای ۷۰ درصد به همراه خانواده و خانواده شهدا به تعداد۳۵۰ نفر به مشهد مقدس اعزامشدهاند، تصریح کرد: این امر با هماهنگی اداره کل بنیاد شهید استان البرز اجرایی شده است.
سرپرست دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان البرز بیان کرد: در نظر داریم سه نوع کانون خادم یاری اعم از کانون خادم یاری محلی، سازمانی و تخصصی در استان البرز تشکیل شود.
وی با بیام اینکه کانون محلی شامل مساجد، حسینیهها و کانونها فرهنگی میشود، اعلام کرد: کانون خادم یاری سازمانی شامل سازمانها، نهادها وادارات و کانونهای خادم یاری تخصصی مراکزی چون کانونهای وکلا، نظام پزشکی، نظاممهندسی را دربرمی گیرد.
قاضی خانی با تأکید بر اینکه بهطورقطع هیچ خادمی حقوقی را در راستای فعالیت خود، دریافت نخواهد کرد، یادآور شد: شناسایی بیماران زمینگیر در سطح استان و رسیدگی به این موارد در قالب عیادت و ارائه بسته تبرکی از سوی آستان قدس رضوی مورد تأکید واقعشده است.
ارائه ۶۰۰ بسته تبرکی به مستمندان البرزی
وی افزود: این افراد از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، بنیاد شهید و مساجد شناسایی میشوند که در حال حاضر شناسایی بالغبر هزار نفر از این افراد صورت گرفته است.
سرپرست دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان البرز بیان کرد: تاکنون عیادت و ارائه بستههای تبرکی به ۶۰۰ نفر از این افراد عیادت صورت گرفته که خوشبختانه این امر برای بیماران قابل جالبتوجه و دور از تصور بوده است.
وی تعیین رابطان در شهرستانها با کمک ائمه جمعه بهمنظور شناسایی محرومان هر منطقه را از دیگر برنامههای در دستور کار برشمرد و اعلام کرد: برابر برنامه جامع آستان قدس رضوی، طی ماه آینده خادمان استانی که فعالیت خوبی داشتند به آستان مقدس معرفیشده تا بتوانند لباس پرافتخار خادمی زیران امام رضا(ع) را بر تن کنند.
وی برگزاری اردوهای جهادی، فنی و مهندسی با هماهنگی سازمان بسیج سازندگی استان البرز را از دیگر اقدامات انجامگرفته دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان البرز عنوان کرد و گفت: بیماران محروم در قالب طرح سلامت درمان خواهند شد.
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