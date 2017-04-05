هرمزگان از کمبود شدید گروه خونی o و b مثبت و o منفی رنج می برد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از انتقال خون هرمزگان، ایمان زارعی افزود: ذخایر خونی استان به دلیل تعطیلات نوروزی و بارندگیهای اخیر با کمبود روبرو شده اما تا هفت روز آینده ذخایر خونی استان تأمینشده است .
وی تصریح کرد: افراد 18 تا 60 سال که دارای فشارخون طبیعی هستند و بیماریهای کمخونی، قلبی و عروقی نداشته باشند میتوانند خون اهدا کنند .
مدیرکل انتقال خون استان هرمزگان خاطرنشان کرد: آقایان هر 3 ماه یکبار و خانمها هر 4 ماه یکبار میتوانند خون اهدا کنند .
زارعی اضافه کرد: سال گذشته نیز هم 56 هزار و 861 هزار واحد خون از 68 هزار مراجعهکننده دریافت شد .
وی بابیان اینکه هرمزگان بیش از دو هزار بیمار خاص دارد، اظهار کرد: شش مرکز خونگیری در شهرستانهای بندرعباس ، قشم ، بندرلنگه و میناب در استان هرمزگان فعالیت میکنند
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