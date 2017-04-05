جدال سه روزه ریگان با توفان شن/وضعیت شهرستان بحرانی است

امین باقری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توفان شن به مدت سه روز در ریگان در حال جولان بوده و مشکلات فراوانی را برای مردم منطقه ایجاد کرده است.

وی با اشاره به مراجعه ۶۳ نفر به مراکز درمانی به دلیل مشکلات تنفسی افزود: این شرایط باعث تعطیلی مدارس به مدت یک روز در ریگان شد.

فرماندار ریگان با بیان اینکه در طی سال گذشته ۱۶ روستای ریگان بر اثر توفان شدید شن و ریزگردها خالی از سکنه شده است، افزود: هم اکنون ۳۰ روستای ریگان در محاصره ریزگردها و ۵۰ روستا نیز در محاصره شن های روان و ریزگردها قرار دارد.

باقری از بحرانی بودن اوضاع ریگان خبر داد و گفت: تمام دستگاه های اجرایی و امکانات بهداشتی درمانی به منظور امدادرسانی به اهالی روستاهای در محاصره ریزگردها و توفان شن در حال آماده باش هستند.

وی با تاکید به اینکه در فصل گرده افشانی نخیلات، توفان شن و ریزگردها مانع از انجام این اقدام کشاورزان می شود، افزود: با توجه به متکی بودن مردم از نظر اقتصادی به محصول خرما، اقتصاد این شهرستان در صورت ناتوانی کشاورزان در گرده افشانی، دچار خسارات شدید خواهد شد.