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۱۷ فروردین ۱۳۹۶، ۹:۲۶

مدیر فرودگاه زنجان خبرداد:

جابجایی ۱۷۵۰ نفر از فرودگاه زنجان

جابجایی ۱۷۵۰ نفر از فرودگاه زنجان

زنجان- مدیرفردگاه زنجان از جابجایی هزار و ۱۷۵ نفر مسافر از فرودگاه زنجان طی ایام تعطیلات نوروز خبر داد.

محمد قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی ایام نوروز هزار و ۱۷۵ نفر مسافر در قالب ۱۰ پرواز از فرودگاه زنجان جا به جا شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۷ درصد رشد دارد. 

وی اظهار کرد: در همین بازه زمانی ۸ هزار و ۹۰۰ کیلو گرم بار در قالب ۱۰ پرواز از فرودگاه زنجان جا به جا شده است. 

مدیر فرودگاه زنجان گفت: میزان بار جا به جا شده طی ایام نوروز نسبت به مدت مشابه عید نوروز سال گذشته ۳۸ رصد رشد دارد. 

قاسمی تاکید کرد: یک پرواز دوشنبه از مشهد به زنجان بود که به علت نامساعد بودن هوا و برف این هواپیما در فرودگاه هواپیما نشست. 

وی با بیان اینکه خوشبختانه در زنجان استقبال مردم از مسافرت های هوایی خوب شده است، تصریح کرد: با ارتقای فرودگاه زنجان ورود سرمایه گذار داخلی و خارجی، گردشگران علمی، پزشکی، تاریخی و سایر حوزه ها به استان افزایش پیدا خواهد کرد. 

مدیر فرودگاه زنجان همچنین از راه اندازی پرواز عتبات عالیات از فرودگاه زنجان از اواخر فرودین ماه سالجاری خبرداد و گفت: در جلسه ای که با حضور استاندار زنجان و مدیر حج و زیارت برگزار شد نسبت به راه اندازی مجدد پرواز زنجان به مقصد عتبات تصمیم گیری شد.

قاسمی افزود: در حال حاضر همه زیر ساخت ها برای بر قراری پرواز های زنجان به مسیرهای  خارجی وجود دارد و فرودگاه زنجان آماده گی برقراری پرواز حج را نیز دارد و همه زیر ساخت های فرودگاهی برای این امر فراهم است.

کد مطلب 3945234

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    نظرات

    • علی IR ۱۲:۵۱ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۴
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      پاسخ
      سلام چرا فرودگاه زنجان خیلی ضعیف عمل میکنه؟ چرا پرواز به سایر شهرها نداره.«تهران،شیراز،اصفهان و ...» اینجوری که پیشرفت نمیشه. چرا تعداد پروازها و ایرلاین ها رو افزایش نمیدید؟ با هفته 2تا پرواز؟؟

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