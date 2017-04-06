جابجایی ۱۷۵۰ نفر از فرودگاه زنجان

محمد قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی ایام نوروز هزار و ۱۷۵ نفر مسافر در قالب ۱۰ پرواز از فرودگاه زنجان جا به جا شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۷ درصد رشد دارد.

وی اظهار کرد: در همین بازه زمانی ۸ هزار و ۹۰۰ کیلو گرم بار در قالب ۱۰ پرواز از فرودگاه زنجان جا به جا شده است.

مدیر فرودگاه زنجان گفت: میزان بار جا به جا شده طی ایام نوروز نسبت به مدت مشابه عید نوروز سال گذشته ۳۸ رصد رشد دارد.

قاسمی تاکید کرد: یک پرواز دوشنبه از مشهد به زنجان بود که به علت نامساعد بودن هوا و برف این هواپیما در فرودگاه هواپیما نشست.

وی با بیان اینکه خوشبختانه در زنجان استقبال مردم از مسافرت های هوایی خوب شده است، تصریح کرد: با ارتقای فرودگاه زنجان ورود سرمایه گذار داخلی و خارجی، گردشگران علمی، پزشکی، تاریخی و سایر حوزه ها به استان افزایش پیدا خواهد کرد.

مدیر فرودگاه زنجان همچنین از راه اندازی پرواز عتبات عالیات از فرودگاه زنجان از اواخر فرودین ماه سالجاری خبرداد و گفت: در جلسه ای که با حضور استاندار زنجان و مدیر حج و زیارت برگزار شد نسبت به راه اندازی مجدد پرواز زنجان به مقصد عتبات تصمیم گیری شد.

قاسمی افزود: در حال حاضر همه زیر ساخت ها برای بر قراری پرواز های زنجان به مسیرهای خارجی وجود دارد و فرودگاه زنجان آماده گی برقراری پرواز حج را نیز دارد و همه زیر ساخت های فرودگاهی برای این امر فراهم است.