کاهش ۱۵ درصدی تصادفات جاده ای استان طی ایام نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان نیک اقبالی ظهر چهار شنبه در جلسه دیدار مدیران ادارات با استاندار گفت: تصادفات منجر به فوت در استان طی ایام نوروز کاهش ۴۰ درصدی داشته است.

نیک اقبالی به میزبانی خوب استان از گردشگران در ایام نوروز اشاره کرد و اظهار داشت: در این راستا اقدامات و فعالیت های مناسبی شکل گرفت.

نیک اقبالی با بیان اینکه در سال ۹۵ استان در شاخص های عمرانی پیشرفت داشته است تاکید کرد: فعالیت در برخی حوزه ها از شاخص کشوری نیز فراتر رفت.

وی افزود: در برخی کارها و اقدامات جهش مناسبی برای رسیدن به شاخص های کشوری انجام شد و در حوزه هایی نیز شاهد برابری با شاخص های کشوری بوده ایم.

