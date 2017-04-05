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۱۶ فروردین ۱۳۹۶، ۱۴:۴۰

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

کاهش ۱۵ درصدی تصادفات جاده ای استان طی ایام نوروز

کاهش ۱۵ درصدی تصادفات جاده ای استان طی ایام نوروز

یاسوج- معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت:تصادفات جاده ای استان در ایام نوروز کاهش ۱۵ درصدی داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان نیک اقبالی ظهر چهار شنبه در جلسه دیدار مدیران ادارات با استاندار گفت: تصادفات منجر به فوت در استان طی ایام نوروز کاهش ۴۰ درصدی داشته است.

نیک اقبالی به میزبانی خوب استان از گردشگران در ایام نوروز اشاره کرد و اظهار داشت: در این راستا اقدامات و فعالیت های مناسبی شکل گرفت.

نیک اقبالی با بیان اینکه در سال ۹۵ استان در شاخص های عمرانی پیشرفت داشته است تاکید کرد: فعالیت در  برخی حوزه ها از  شاخص کشوری نیز فراتر رفت.

وی افزود: در برخی کارها و اقدامات جهش مناسبی برای رسیدن به شاخص های کشوری انجام شد و در حوزه هایی نیز شاهد برابری با  شاخص های کشوری بوده ایم.
 

کد مطلب 3945264

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