منازل آسیب دیده لاسجرد ۲۰میلیون تومان تسهیلات دریافت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید ملکی در نشست بررسی شرایط بازسازی خانه های روستای لاسجرد از توابع سرخه که بعدازظهر چهارشنبه به میزبانی فرمانداری برگزار شد، تاکید داشت: مرمت، بازسازی ومقاوم سازی هرچه سریعتر واحدهای مسکونی این روستا با توجه به هوای بهاری این روزهای استان الزامی است که در راستای آن و با هدف رفع مشکلات و نواقص ایجاد شده در منازل مسکونی این روستا ۲۰میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه بازسازی واحدهای مسکونی غیرمقاوم و آسیب دیده روستایی به مردم پرداخت می شود.

وی افزود: از محل اعتبارات بلاعوض سال ۹۶ بنیاد مسکن استان سمنان نیز حداقل مبلغ چهار میلیون تومان برای نوسازی واحدهای آسیب دیده ضمن رعایت قوانین و ضوابط ساخت و ساز بنیاد مسکن در نظر گرفته خواهد شد.

بازسازی منازل در دستور کار قرار دارد

فرماندار سرخه نیز در این نشست، ضمن تاکید بر پیگیری عواملی که باعث بروز آسیب به منازل مسکونی در لاسجرد شده است، گفت: برای بازگشت روستائیان به لاسجرد و همچنین ایجاد انگیزه و رغبت در بین مردم باید تمام تلاش خود را به کار گیریم که در این راستا و طی جلسه ای که با حضور بخشدار، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و آبفای روستایی استان سمنان برگزار شد اجرای عملیات بازسازی و رفع نواقص موجود در اسرع وقت مورد تاکید قرار گرفت.

علی محمد مویدی زاده بیان داشت: برای رفع مشکل زیرساختی روستای لاسجرد مذاکره ای با مدیرعامل آبفای روستایی استان سمنان صورت گرفته که طی آن مقرر شد عملیات اجرایی حفاری و خاک برداری مسیر لوله قدیمی انشعاب آب شرب روستا و جابجایی با لوله های جدید طی کمتر از یک ماه آینده آغاز شود.

منصور کشاورزیان مدیرعامل آبفار استان سمنان نیز در این جلسه با اشاره به آسیب دیدن لوله انتقال آب روستای لاسجرد، گفت: عملیات حفاری، خاک برداری و تعویض لوله انشعاب روستا طی کمتر از یک ماه آینده آغاز خواهد شد که طی آن برای تعویض لوله قدیمی انشعاب این روستا به طول ۷۰۰ متر و با اعتباری حدود ۳۲میلیون تومان انجام خواهد شد.