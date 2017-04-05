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۱۶ فروردین ۱۳۹۶، ۱۳:۵۸

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

خبرنگاران از تهدید نهراسند/ وظایف عناصر فرهنگی کاسبی نیست

خبرنگاران از تهدید نهراسند/ وظایف عناصر فرهنگی کاسبی نیست

بیرجند- نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه وظایف عناصر فرهنگی کاسبی نیست، گفت: رسانه ها در راه انجام وظایف از تهدید نهراسند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران و فعالان رسانه ای استان بیان کرد: اجرای کار فرهنگی ثواب زیادی دارد.

وی خطاب به خبرنگاران اظهار کرد: در راه انجام وظیفه از تهدید نهراسید، تنها با خداوند معامله کنید چرا که هیچ کس جز خداوند نمی تواند اجر و ثواب کار فرهنگی را بدهد.

آیت الله عبادی با بیان اینکه انسان ممیز با تشخیص خود، هم مسئول کار خود و دیگران است، گفت: اگر خواستار جامعه ای سالم هستیم باید نسبت به سالم سازی آن نیز اقدام کنیم.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: تمامی شهروندان نسبت به مصرف مواد روزانه خود نیز بر سالم بودن آن ها جدیت دارند.

وی بیا بیان اینکه وظایفی که به عهده عناصر فرهنگی است، کاسبی نیست، اظهار کرد: چراکه اگر این وظایف به معنی صحیح ارشاد باشد، باقیات صالحات محسوب می شود.

وی بیان کرد: باید به مسئولانی که در راستای فرهنگ جامعه با صداقت، حق گویی و سلامت نفس خدمت می کنند، تبریک بگوییم.

نمیانده ولی فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین باید به برخی از افرادی که با هر انگیزه ای حق را به ناحق جلوه می دهند، نیز تسلیت گفت.

کد مطلب 3945271

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