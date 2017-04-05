جشنواره بازی و اسباب بازی قزوین رضایت ۹۳ درصدی مردم را جلب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سعیدی وزیری نژاد روز چهارشنبه در مراسم اختتامیه ششمین جشنواره ملی و بین المللی بازی و اسباب بازی کودکان دیروز و امروز که با حضور جمعی از مسئولان استان در سالن اجتماعات سازمان تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد اظهار کرد: چند سالی است تبدیل قزوین به مقصد گردشگری در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته و خوشبختانه با اقدامات خوبی که مجموعه استان و مدیریت شهری قزوین انجام داده اند شاهد افزایش حضور گردشگران در استان هستیم.

وی افزود: ششمین جشنواره بین‌المللی بازی و اسباب‌بازی کودکان دیروز و امروز به مدت ۹ روز در مجموعه تاریخی و فرهنگی سرای سعدالسلطنه برگزار شد و در بخش داخلی اسباب بازی های ۲۱ استان کشور و در حوزه بین الملل نیز عروسک و اسباب بازی ۳۰ کشور دنیا از جمله ژاپن مکزیک، قرقیزستان، تاجیکستان، روسیه، آلمان، آمریکای لاتین و آفریقا به نمایش درآمد.

وزیری نژاد بیان کرد: همچنین ۶ استان کشور با ارائه بازی های بومی و محلی مناطق خود بخشی از آداب و رسوم سنتی استانهای خود را به نمایش گذاشتند که مورد توجه قرار گرفت.

وی یادآورشد: حضور عروسک های غول پیکر از استان مرکزی و همچنین چهره های هنرمندان کودک و نوجوان، مجریان شاخص شبکه های ملی و پخش برنامه روزانه یک ساعت در شبکه پویا موجب شد برنامه های متنوع و با کیفیتی اجرا شود و به جشنواره جایگاه ویژه ای بخشید.

وزیری نژادبا تشریح اقدامات صورت گرفته در راستای برگزاری جشنواره ششمین جشنواره ملی بازی و اسباب بازی کودکان دیروز و امروز گفت: در این راستا رایزنی های لازم با رسانه ملی برای پخش تیزر تبلیغاتی جشنواره و معرفی جاذبه های گردشگری شهر قزوین انجام شد که این امر در جذب گردشگران به استان بسیار موثر بود.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین یادآورشد: حضور مسافران مختلف به ویژه از استان تهران و کرج یکی از نکات قابل توجه این جشنواره بود که نشان دهنده تبلیغات اثرگذار و خوب انجام شده است.

سایت اولین موزه مجازی اسباب بازی های قدیمی در قزوین

وی تصریح کرد: همزمان با افتتاح ششمین جشنواره بین المللی بازی و اسباب بازی کودکان دیروز و امروز؛ سایت اولین موزه مجازی اسباب بازی های قدیمی توسط رحمانی فضلی؛ وزیر کشور در سرای تاریخی سعدالسلطنه قزوین افتتاح شد.

وزیری نژاد درادامه بیان کرد: با رونمایی از این سایت در آینده صاحب گنجینه عظیمی از اسباب بازی‌های قدیمی خواهیم شد که افراد با تماشای آن خاطرات خوب گذشته خود را مرور خواهند کرد.

وی اضافه کرد: علاقمندان و صاحبان اسباب بازی های قدیمی از سراسر کشورمی توانند تصویر اسباب بازی ها را به این سایت ارسال کنند که پس از تایید با نام فرد و شهر مورد نظر در سایت مجازی موزه اسباب بازی معرفی خواهند شد.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین گفت:در فاز سوم به دنبال آن هستیم این موزه مجازی را در سطح بین المللی ارتقاء دهیم تا از تمامی نقاط دنیا تصویر اسباب بازی های قدیمی خود را به این سایت ارسال کنند.

جلب رضایت ۹۳ درصدی مردم از جشنواره

وی بیان کرد:در دوره های گذشته این رویداد مهم با استقبال خوب مردم و خانواده ها روبرو شدو نظرسنجیها بیانگر آن است که هر سال استقبال عمومی بویژه کودکان روبه افزایش بوده است.

وزیری نژاد از رضایت ۹۳ درصدی بازدیدکنندگان از این جشنواره در سال جاری با توجه به در نظر گرفتن ۴۰ آیتم مختلف خبر داد و گفت: با توجه به وضعیت آب و هوای استان بازدید ۱۵۰ هزار نفر بازدید کننده از جشنواره رکوردی قابل توجه در نوع خود محسوب می شود.

وی اظهار کرد: در برگزاری این جشنواره از استاندار و معاونان ایشان، شهردار، اعضا شورای شهر، صداوسیما و سایر دستگاه ها تشکر کرده و امیدواریم بتوانیم قزوین را بیش از گذشته معرفی کرده و به نقطه ایده آل برسیم.