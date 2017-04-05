واکسیناسیون ۳۷۲ نفر در برابر آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدمهدی گویا گفت: از ۲۴ اسفند ۹۵ تا ۱۴ فروردین ۹۶ اقدامات اجرایی کنترل بیماری های واگیر در دانشگاه های علوم پزشکی کشور با هماهنگی مرکز مدیریت بیماری های واگیر انجام شد.

وی افزود: در بحث آنفلوانزای فوق حاد پرندگان ۵۳ کانون جدید صنعتی و غیرصنعتی شناسایی و ۳۷۲ نفر در این کانون ها در برابر این بیماری واکسینه شدند.

گویا گفت: تعداد ۵۸۰ نفر تحت پروفیلاکسی با اوسلتامی ویر و ۷۰۰ نفر نیز تحت مراقبت ۱۰ روزه قرار گرفتند.

وی در خصوص ایمن سازی های انجام شده، بیان داشت: بیش از ۱۴ هزار مورد ایمن سازی فلج اطفال و سرخک در پایگاه های مراقبت بهداشتی مرزی زمینی، دریایی و هوایی و سایر وارد ایمن سازی بیماری های عفونی واگیر در سراسر کشور در این مدت انجام شد.

گویا موارد حیوان گزیدگی را در ایام نوروز ۴۵۰۰ مورد اعلام کرد و گفت: در این خصوص نیز اقدامات کامل مراقبتی شامل شستشوی زخم، پانسمان، ایمن سازی و سایر موارد لازم انجام شد.

وی اظهار داشت: ۳۷ مورد نیز طغیان بیماری های گوارشی و تنفسی رخ داد که تمامی این طغیان ها توسط دانشگاه های علوم پزشکی پاسخ داده شد.

گویا در پایان از آموزش پیشگیری از بیماری های واگیر به ۱۰۰ و ۲ هزار نفر که عمدتا مسافر و از اعضای کاروان راهیان نور بودند و در مرزهای کشور تردد داشتند، خبر داد.