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۱۶ فروردین ۱۳۹۶، ۱۳:۴۴

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر خبر داد؛

واکسیناسیون ۳۷۲ نفر در برابر آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

واکسیناسیون ۳۷۲ نفر در برابر آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، از واکسیناسیون ۳۷۲ نفر در برابر آنفلوانزای فوق حاد پرندگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدمهدی گویا گفت: از ۲۴ اسفند ۹۵ تا ۱۴ فروردین ۹۶ اقدامات اجرایی کنترل بیماری های واگیر در دانشگاه های علوم پزشکی کشور با هماهنگی مرکز مدیریت بیماری های واگیر انجام شد.

وی افزود: در بحث آنفلوانزای فوق حاد پرندگان ۵۳ کانون جدید صنعتی و غیرصنعتی شناسایی و ۳۷۲ نفر در این کانون ها در برابر این بیماری واکسینه شدند.

گویا گفت: تعداد ۵۸۰ نفر تحت پروفیلاکسی با اوسلتامی ویر و ۷۰۰ نفر نیز تحت مراقبت ۱۰ روزه قرار گرفتند.

وی در خصوص ایمن سازی های انجام شده، بیان داشت: بیش از ۱۴ هزار مورد ایمن سازی فلج اطفال و سرخک در پایگاه های مراقبت بهداشتی مرزی زمینی، دریایی و هوایی و سایر وارد ایمن سازی بیماری های عفونی واگیر در سراسر کشور در این مدت انجام شد.

گویا موارد حیوان گزیدگی را در ایام نوروز ۴۵۰۰ مورد اعلام کرد و گفت: در این خصوص نیز اقدامات کامل مراقبتی شامل شستشوی زخم، پانسمان، ایمن سازی و سایر موارد لازم انجام شد.

وی اظهار داشت: ۳۷ مورد نیز طغیان بیماری های گوارشی و تنفسی رخ داد که تمامی این طغیان ها توسط دانشگاه های علوم پزشکی پاسخ داده شد.

گویا در پایان از آموزش پیشگیری از بیماری های واگیر به ۱۰۰ و ۲ هزار نفر که عمدتا مسافر و از اعضای کاروان راهیان نور بودند و در مرزهای کشور تردد داشتند، خبر داد.

کد مطلب 3945281
حبیب احسنی پور

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