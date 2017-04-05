قاتل ۱۷ ساله در استان کرمانشاه کمتر از پنج ساعت دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "بهروز سرتیپ نیا" از دستگیری قاتل فراری به همراه همدستانش در کمتر از ۵ ساعت در شهرستان اسلام آباد غرب خبر داد.

وی تصریح کرد: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ مبنی بر مصدوم شدن فردی به ضرب چاقو حدود ساعت پنج صبح در بیمارستان امام خمینی (ره) اسلام آباد غرب بلافاصله پرسنل انتظامی شهرستان جهت بررسی موضوع در محل حاضر شدند.

سرتیپ نیا افزود: پس از اعزام مجروح به بیمارستان ضمن تلاش نیروهای اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره)، شخص مذکور بر اثر شدت خونریزی و جراحات وارده جان خود را از دست داد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: با بررسی های به عمل آمده از صحنه جرم مشخص شد که مقتول بر اثر ضربات وارد شده چاقو به ناحیه قلب، سینه و شکم مجروح شده و پس از اعزام بیمارستان جان خود را از دست داده است.

سرهنگ سرتیپ نیا گفت: با تلاش نیروهای انتظامی و مشخص شدن هویت ضارب و همدستانش، پلیس توانست در کمتر از پنج ساعت قاتل را شناسایی و دستگیر کند.

فرمانده انتظامی شهرستان اسلام آبادغرب با اشاره به اینکه قاتل ۱۷ ساله انگیزه قتل را اختلافات خانوادگی عنوان کرده است، گفت: متهمان جهت تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی و سپس روانه زندان شدند.

کشف ۱۲۶ رأس دام سرقتی از یک باند دو نفره در کرمانشاه

رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه از کشف ۱۲۶ رأس دام سرقتی از یک باند دو نفره سرقت در شهرستان سرپل ذهاب خبر داد.

سرهنگ "محمدرضا امیری" از کشف ۱۲۶ رأس دام سرقتی از یک باند دو نفره سرقت در شهرستان سرپل ذهاب خبر داد و گفت: سرکرده باند به جرم سرقت مسلحانه، در یکی از زندان های استان البرز دوران محکومیت خود را سپری می کند.

وی تصریح کرد: در پی وقوع چندین مورد سرقت احشام در سطح روستاهای شهرستان سرپل ذهاب از توابع استان کرمانشاه، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس آگاهی آن شهرستان قرار گرفت.

امیری ادامه داد: با انجام تحقیقات و اقدامات اطلاعاتی مشخص شد که دو تن از سارقان سابقه دار در قالب باند اقدام به سرقت احشام در شهرستان سرپل ذهاب کرده اند، لذا پس از شناسایی مخفیگاه متهمان، با هماهنگی مقام قضائی اعضای باند سرقت طی یک عملیات ضربتی دستگیر شدند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه سرکرده باند به جرم سرقت مسلحانه، در یکی از زندان های استان البرز دوران محکومیت خود را سپری می کند، تصریح کرد: متهمان در بازجویی های فنی و علمی پلیس آگاهی به انجام ۹ مورد سرقت احشام در سطح روستاهای اطراف شهرستان سرپل ذهاب اعتراف کردند که در ادامه محل های سرقت بازسازی و تمامی مالباختگان در این زمینه شناسایی شده اند.

سرهنگ امیری با اشاره به اینکه ۱۲۶ رأس دام سرقتی از متهمان کشف شده است، گفت: یک نفر مالخر نیز شناسایی و با دستور مقام قضائی دستگیر شده است، لذا تمامی متهمان این پرونده پس از تکمیل تحقیقات به مرجع قضائی معرفی و از آنجا روانه زندان شدند.

وقوع سرقت در اسلام آباد غرب ۲۰ درصد کاهش یافت

فرمانده انتظامی شهرستان اسلام آبادغرب از کاهش ۲۰ درصدی وقوع انواع سرقت طی سال ۹۵ نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "بهروز سرتیپ نیا" گفت: پلیس شهرستان با کاهش ۲۰درصدی سرقت ها و افزایش یک درصدی کشف انواع سرقت طی ۱۲ ماهه سال ۹۵ نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ با رویکرد جامعه محوری، انجام اقدامات انتظامی و تشدید کنترل بر نقاط جرم خیز گام های اساسی در کنترل سرقت های سال جاری برداشت.

وی افزود: طی سال گذشته سرقت مغازه هشت درصد، منزل ۳۲ درصد، موتور سیکلت ۱۷ درصد، داخل خودرو ۱۶ درصد، قطعات خودرو ۳۱ درصد و سایر سرقت ها ۵۳ درصد کاهش وقوع داشت.

این مقام انتظامی ادامه داد: در این مدت کشفیات سرقت خودرو ۱۸ درصد، منزل ۱۰۰، اماکن عمومی ۱۰۰ درصد، قطعات داخل خودرو هفت درصد و احشام نیز ۱۰۰ درصد نسبت به سال ۹۴ رشد داشته است.

سرهنگ سرتیپ نیا این موفقیت را مرهون زحمات و هدایت ستادی و کار اجرایی پلیس های تخصصی و رده های پلیس پیشگیری دانست و گفت: مشارکت شهروندان و نهادها با نیروی انتظامی عامل اساسی در پیشگیری از وقوع جرم به خصوص سرقت است.

به دستگاه های کارتخوان سیار اعتماد نکنید!

رئیس پلیس فتا استان کرمانشاه به شهروندان توصیه کرد تا حد امکان از کارتخوان های بی سیم که توسط افراد دوره گرد و دست فروش ها در اختیار مشتریان قرار می گیرد، استفاده نکنند.

سرهنگ "علی کریمی" از شهروندان خواست تا جای ممکن از کارتخوان های بی سیم که توسط افراد دوره گرد و دست فروش ها در اختیار مشتریان قرار می گیرد استفاده نکنید چراکه به دلیل ثابت نبودن محل کار این افراد، احتمال دارد از کارت عابر بانک شما سوء استفاده و با دستگاهی به اسم اسکیمر از روی کارت کپی تهیه کنند.

وی ادامه داد: سعی کنید تا جای ممکن برای انجام امور مالی خود از کافی نت های بدون مجوز استفاده نکنید در غیر این صورت حتما پس از استفاده و خروج از محل به نزدیک ترین بانک و یا دستگاه عابر بانک مراجعه و رمز خود را تغییر دهید، همچنین جهت اتصال به اینترنت به وای فای های رایگان و ناآشنا وصل نشده و در صورت اتصال به هیچ وجه به سایت هایی که اطلاعات مهم خود را در آن وارد می کنید، وارد نشوید.

سرهنگ کریمی تصریح کرد: برای وارد کردن اطلاعات حساس مانند رمز عبور و نام کاربری همیشه از وب سایت‌های ایمن که با https:// شروع می‌شوند و دارای یک نماد قفل است، استفاده کرده و به وب سایت‌هایی که آدرس اینترنتی آنها http:// شروع می شود، برای وارد کردن اطلاعات حساس اطمینان نکنید.

رئیس پلیس فتا استان کرمانشاه در پایان گفت: از هموطنان عزیز درخواست داریم در صورت مواجه و یا مشاهده موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir بخش تماس با ما و یا شماره تلفن هفت رقمی ۲۱۸۸۱۹۰ ۰۸۳ با ما در میان بگذارند.

کاهش سرقت های نوروزی در شهرستان کرمانشاه

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه گفت: در ایام نوروز ۹۶ نسبت به مدت مشابه سال گذشته آمار وقوع سرقت در این شهرستان چهار درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "رضا شیرزادی" عنوان کرد: انتظامی شهرستان کرمانشاه در سال جاری با برنامه ریزی دقیق و هدفمند در راستای کاهش سرقت اقداماتی همچون افزایش تعداد گشت ها، به کارگیری نگهبانان محله و استفاده از ظرفیت پلیس های افتخاری را انجام داد.

وی افزود: با توجه به افزایش تعداد گشت های انتظامی در سطح شهرستان میزان کشفیات سرقت نیز در ایام نوروز امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایش محسوسی داشته است.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه یادآور شد: در این ایام علاوه بر کارکنان ستاد انتظامی شهرستان، از کارکنان وظیفه مراکز آموزشی، کارکنان ستاد انتظامی استان و گشت های یگان ویژه برای برقراری نظم و امنیت در سطح شهر استفاده کرده ایم.

سرهنگ شیرزادی با بیان اینکه حضور ماموران انتظامی در مناطق گردشگری و پر تجمع برای ایام نوروز افزایش چشمگیری داشت، گفت: انتظامی شهرستان در این ایام با تغییر تاکتیک، طرح پاکسازی مناطق آلوده و جرم خیر را نیز در دستور کار قرار داد.

وی اضافه کرد: نوروز امسال علاوه بر گشت های محسوس، گشت های نامحسوس نیز در مناطق گردشگری و پر تجمع به منظور برقراری نظم و امنیت در کنار مردم قرار گرفتند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه با بیان اینکه مردم برای برقراری امنیت در کنار پلیس قرار دارند، تاکید کرد: بدون شک نیروی انتظامی بدون همکاری و همراهی مردم نمی تواند به رسالت خود در برقراری نظم و امنیت، عمل کند.

سرهنگ شیرزادی با اشاره به اینکه مردم شهرستان کرمانشاه همکاری بسیار خوبی با نیروی انتظامی دارند و در تمامی عرصه ها همراه و پشتیبان آن هستند، ادامه داد: تمام تلاش خود را برای برقراری امنیت پایدار و رضایت مردم از نیروی انتظامی به کار خواهیم گرفت.

کشف بیش از ۷۱ مورد انواع سرقت توسط پلیس آگاهی کرمانشاه

رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه از کشف ۷۱ مورد انواع سرقت و دستگیری ۹ متهم از نیمه دوم تعطیلات نوروزی تا کنون خبر داد.

سرهنگ "محمدرضا امیری" گفت: با توجه به اینکه در ایام تعطیلات نوزوی وظیفه حفظ امنیت اجتماع در تعطیلات نوروزی بیش از پیش حساس و حائز اهمیت است، این پلیس از ابتدای شروع تعطیلات نسبت به برنامه ریزی و هدفنمد کردن فعالیتهای تیم های اطلاعاتی، عملیاتی و گشتی اقدام کرد.

وی ادامه داد: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده و استفاده از تمام توان کاری و با بهره گیری از امکانات فنی و اطلاعاتی و علمی، از ابتدای تعطیلات نوزوی تا کنون بیش از ۷۱ مورد انواع سرقت کشف و ۹ نفر از سارقان نیز در این زمینه دستگیر شده اند.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: طی عملیات های صورت گرفته علاوه بر کشف ۱۴ دستگاه انواع خودرو سرقتی و تحت تعقیب مراجع قضائی، مقادیر قابل توجهی نیز کالای قاچاق کشف شده است.

سرهنگ امیری در خاتمه افزود: اقدامات صورت گرفته صرفاً در بحث مبارزه با سرقت و دستگیری سارقان بوده و کارآگاهان این پلیس در دیگر جرائم مرتبط نیز توفیقاتی داشته اند و این برنامه ریزی های صورت گرفته تا انتهای تعطیلات نوروزی همچنان در دستو ر کاری قرار داشته و پس از آن نیز تا پایان سال این روند همچنان ادامه خواهد داشت.