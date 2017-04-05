به گزارش خبرگزاری مهر، فخرالدین دانش‌آشتیانی وزیر آموزش و پرورش در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران، اظهارداشت: میزان مطالبات پاداش بازنشستگی فرهنگیان بیش از ۳ هزار میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: هنوز معلوم نیست که قرار است چه مقداری به این موضوع تخصیص داده شود تا آن را پرداخت کنیم، با آقای نوبخت صحبت کردیم تا قسمت‌هایی از این مطالبات را پرداخت کنیم.

وزیر آموزش و پرورش گفت: براساس آمار و اطلاعاتی که ما داریم، میزان فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان ۱۰ هزار میلیارد تومان نیست، اینکه تا قبل از نهایی‌ شدن گزارش گروه تحقیق و تفحص مجلس عددی اعلام شود، خلاف قانون است.