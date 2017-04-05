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۱۶ فروردین ۱۳۹۶، ۱۴:۰۲

ربیعی خبر داد:

افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان تا ۲۰ درصد

افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان تا ۲۰ درصد

وزیر کار با اشاره به افزایش حقوق پلکانی بازنشستگان گفت: برای این کار بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال از سوی دولت تامین اعتبار شد و سعی می کنیم ۲۰ درصد به حداقل ها افزوده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به توزیع سبد کالا در اردیبهشت ماه اظهار داشت: امنیت غذایی در مقابله با سوءتغذیه کماکان از برنامه های دولت در سال جاری است و بر اساس تصمیم امروز در دولت اعتبار مورد نیاز سبد کالا تامین شد.

ربیعی در خصوص افزایش حقوق پلکانی بازنشستگان کشوری و نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: برای این کار بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال (سه هزار میلیارد تومان) از سوی دولت تامین اعتبار شد و سعی می کنیم ۲۰ درصد به حداقل ها افزوده شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اظهارات و وعده های برخی افراد برای افزایش چند برابری یارانه ها گفت: اطلاعی از این موضوع ندارم و این نوعی دروغ بد است و باید به فکر بهتر شدن وضعیت دهک های پایین باشیم.

وی تاکید کرد: یارانه ها باید در مسیر اشتغال، درمان، آموزش و به صورت نقدی به دهک پایین جامعه تعلق بگیرد.

ربیعی تصریح کرد: دادن یارانه ای ۲۵۰ هزار تومانی به کل جامعه به معنی خارج کردن چهار برابری از جیب فقرا است که تنها سبب افزایش مشکلات خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد کارگران بیمه شده ساختمانی را ۸۰۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت: بر اساس مصوبات جدید ۲۰۰ هزار نفر به این تعداد افزوده شد.
ربیعی یادآور شد: بر اساس مطالعات صورت گرفته عده ای به ناحق تحت بیمه کارگران ساختمانی بودند که حذف شدند.

وی گفت: تعداد ۱۰۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی در فروردین ماه و یکصد هزار نفر دیگر در اردیبهشت به این بیمه شدگان افزوده خواهد شد.

وی در خصوص آخرین وضعیت گزارش حادثه ساختمان پلاسکو نیز گفت: امروز جلسه تصمیم گیری در این زمینه برگزار خواهد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد که گفت: در سال جاری برنامه طرح اشتغال فراگیر استان ها برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3945317

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    نظرات

    • احمدی IR ۱۴:۱۲ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۶
      0 0
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      پلکانی ! آخه یعنی چه ؟ چرا هیچ کس احساس نمی کند ؟ هرسال این کلمه بی محتوا مطرح می شود.
    • محمد IR ۱۶:۴۸ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۶
      0 0
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      پس بازنشسته های بیچاره تامین اجتماعی چی؟این تبعیض است.....
    • سلطان IR ۱۸:۴۴ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۶
      0 0
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      این روش اشتباه است.

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