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۱۶ فروردین ۱۳۹۶، ۱۴:۳۶

حمله خمپاره‌ای تکفیریها به اطراف دانشگاه دمشق/چند نفر زخمی شدند

حمله خمپاره‌ای تکفیریها به اطراف دانشگاه دمشق/چند نفر زخمی شدند

تروریست های تکفیری مناطق واقع در اطراف دانشگاه شهر دمشق را هدف قرار دادند که به دنبال آن چند نفر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون سوریه، تروریست های تکفیری اطراف دانشگاه دمشق را هدف حمله خمپاره ای قرار دادند.

بر اساس این گزارش، به دنبال این حمله شماری از غیرنظامیان به شدت زخمی شدند.

در همین حال، تکفیریها همچنین شهرک شیعه نشین «نبل» واقع در حلب را هدف حمله خمپاره ای قرار دادند.

از سوی دیگر، ارتش سوریه تلاش تروریست های تکفیری برای نفوذ به مناطقی از حومه شمالی استان حماه را ناکام گذاشت.

نیروهای سوری همچنین تلاش تکفیریها برای پیشروی به سمت سد «الحوله» در حومه حمص را خنثی کردند.

این در حالی است که ارتش سوریه با حمله به تجمع تکفیریها در استان «سویداء» ده ها نفر از آنها را به هلاکت رساند.

کد مطلب 3945337

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