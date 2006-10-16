به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي گمرك، اين ميزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل 39 درصد كاهش نشان مي‌دهد.

اين گزارش مي‌افزايد: در اين مدت بيشترين ميزان صادرات از بازارچه‌هاي مرزي تمرچين – پيرانشهر، يزدان در استان خراسان و بازارچه پرويزخان صادر شده است. در شش ماهه امسال 7/38 ميليون دلار كالا از بازارچه مرزي تمرچين – پيرانشهر، 9/29 ميليون دلار از بازارچه يزدان و 2/23 ميليون دلار از بازارچه پرويزخان صادر شده است.

در اين مدت بازارچه‌هاي ميل 73 با 9/8 درصد از ارزش كل صادرات بازارچه مرزي، قاسم‌رش – سردشت با 8/7 درصد، سيرانبند – بانه با 9/4 درصد، شوشمي با 5/4 درصد، ميل 75 با 8/3 درصد و ميلك با 1/3 درصد در رده‌هاي بعدي قرار گرفتند.

اين گزارش مي‌افزايد: بيش از 80 درصد از صادرات بازارچه‌اي كشور در شش ماهه اول امسال از 9 بازارچه مذكور صادر شده است.

براساس اين گزارش، از ميان بازارچه‌هاي ذكر شده 5 بازارچه هم‌مرز با عراق و 4 بازارچه هم‌مرز با افغانستان است.

در اين مدت صادرات از بازارچه‌هاي تمرچين – پيرانشهر، بوشهر، كوهك – سراوان نسبت به مدت مشابه سال قبل از بيشترين افزايش برخوردار بودند.

در شش ماهه اول امسال صادرات از بازارچه‌هاي باشماق – مريوان، اشنويه، خرمشهر، كنگ و آستارا، باجگيران، دوغارون، پرويزخان و ميرجاوه داراي بيشترين كاهش در ارزش بودند.