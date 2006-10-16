  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۴ مهر ۱۳۸۵، ۱۵:۴۱

6/194 ميليون دلار كالا از بازارچه‌هاي مرزي صادر شد

در نيمه اول امسال 194 ميليون و 600 هزار دلار كالا از 26 بازارچه مرزي به خارج از كشور صادر شد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي گمرك، اين ميزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل 39 درصد كاهش نشان مي‌دهد.

اين گزارش مي‌افزايد: در اين مدت بيشترين ميزان صادرات از بازارچه‌هاي مرزي تمرچين – پيرانشهر، يزدان در استان خراسان و بازارچه پرويزخان صادر شده است. در شش ماهه امسال 7/38 ميليون دلار كالا از بازارچه مرزي تمرچين – پيرانشهر، 9/29 ميليون دلار از بازارچه يزدان و 2/23 ميليون دلار از بازارچه پرويزخان صادر شده است.

در اين مدت بازارچه‌هاي ميل 73 با 9/8 درصد از ارزش كل صادرات بازارچه مرزي، قاسم‌رش – سردشت با 8/7 درصد، سيرانبند – بانه با 9/4 درصد، شوشمي با 5/4 درصد، ميل 75 با 8/3 درصد و ميلك با 1/3 درصد در رده‌هاي بعدي قرار گرفتند.

اين گزارش مي‌افزايد: بيش از 80 درصد از صادرات بازارچه‌اي كشور در شش ماهه اول امسال از 9 بازارچه مذكور صادر شده است.

براساس اين گزارش، از ميان بازارچه‌هاي ذكر شده 5 بازارچه هم‌مرز با عراق و 4 بازارچه هم‌مرز با افغانستان است.
در اين مدت صادرات از بازارچه‌هاي تمرچين – پيرانشهر، بوشهر، كوهك – سراوان نسبت به مدت مشابه سال قبل از بيشترين افزايش برخوردار بودند.

در شش ماهه اول امسال صادرات از بازارچه‌هاي باشماق – مريوان، اشنويه، خرمشهر، كنگ و آستارا، باجگيران، دوغارون، پرويزخان و ميرجاوه داراي بيشترين كاهش در ارزش بودند.

کد مطلب 394536

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها