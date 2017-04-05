اعلام آمادگی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان برای امداد به زلزله زدگان

محمودرضا میری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان آمادگی اعزام نیرو و تجهیزات فنی جهت امدادرسانی به مناطق زلزله زده را دارد.

وی با اشاره به مشارکت این دانشگاه با بسیج جامعه پزشکی سیستان و بلوچستان در راه اندازی بیمارستان های صحرایی ادامه داد: به محض اعلام درخواست امدادرسانی از طرف مرکز حوادث و فوریت های پزشکی کشور، اقدام لازم توسط دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و بسیج جامعه پزشکی استان انجام می شود.

گفتنی است: ساعت ۱۰ و ۳۹ دقیقه صبح امروز زلزله ای به قدرت ۶.۱ ریشتر روستای سفید سنگ شهر فریمان از توابع شهرستان مشهد را لرزاند.