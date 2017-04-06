اردک سر سفید و سر حنایی در تالاب آق قلعه نقده مشاهده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، اکبر محمدیان در این خصوص اظهارداشت: ماموران یگان حفاظت نقده در گشت وکنترل تالابهای شهرستان نقده تعدادی اردک سرسفید و سر حنایی در تالاب آق قلعه مشاهده کردند.
وی ادامه داد: آب و هوای مساعد در زیستگاه تالاب آق قلعه و امنیت زیستی و غذایی مهمترین عامل مشاهده این نوع اردکها در تالاب آق قلعه میباشد اکنون تالاب آق قلعه به یکی از زیستگاه های مهم اردک سرسفید و سر حنایی در منطقه تبدیل شده است به طوری که این پرنده گان حتی در این تالاب اقدام به لانه سازی و جوجه آوری می کنند.
محمدیان اظهارداشت: اردک سر سفید از پرندگانی است که در ایران و بسیاری از کشورهای جهان پراکنده بوده و جمعیت آن بر اساس مطالعات و بررسی های سازمان های جهانی رو به کاهش است به همین دلیل جزو گونه های حفاظت و حمایت شده قرار گرفته است.
بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی سازمان محیط زیست، جمعیت اردک سرسفید در کشور بین چهار تا پنج هزار قطعه برآورد شده است.
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