احداث ۱۴۰۰ هکتار پارک جنگلی در قم/ برخورد با تصرفات غیرقانونی

سید محمد تقی سجادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه تا کنون ۱۴۰۰ هکتار پارک جنگلی در قم ایجاد شده است، توصیح داد: از این عدد، ۱۰۰۰ هکتار در قالب بوستان‌های علوی، غدیر، معصومیه و شرق نیروگاه حرارتی تحویل شهرداری قم شده و ۲۴۰ هکتار نیز در غرب نیروگاه حرارتی احداث شده که در آینده نزدیک در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری قم از احداث ۴۰۰ هکتار پارک جنگلی با عنوان پارک ثامن در ابتدای بزرگراه قم - گرمسار خبر داد و افزود: این مجموعه آخرین پارک جنگلی است که در برنامه داریم و بعد از تحویل آن به شهرداری، پارک جنگلی دیگری در دستور کار برای حاشیه شهر قم نداریم.

مشکل کمبود منابع آبی

وی به موضوع نیاز آبی پارک‌های جنگلی نیز اشاره و بر نیاز اصلی پارک‌های جنگلی به چاه و آب ثابت مناسب تأکید کرد و گفت: به دلیل محدودیت منابع آبی، توسعه جنگلی در قم کند است.

سجادی با بیان اینکه از ابتدای تعطیلات نوروز بحث تخریب منابع طبیعی توسط برخی مسافران و گردشگران را دنبال کردیم، گفت: موضوع تصرفاتی که بوسیله افراد منحصر به‌فرد و احیاناً سودجو که در ایام تعطیلات از آن استفاده می‌کنند نیز یکی از اقداماتی بود که در ایام نوروز در دستور کار داشتیم.

تخریب درختان در ایام نوروز

وی در ادامه با اعلام اینکه تخریب جنگل‌های طبیعی و دست کاشت به منظور ایجاد حریق و قاچاق چوب از دیگر مسائل و مشکلات ایام نوروز بود، اظهار داشت: به منظور برخورد با همه این اقدامات غیرقانونی، با هماهنگی‌های لازم، چهار اکیپ گشتی در سطح استان قرار دادیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم تصریح کرد: مجوزهای قضایی از دادستانی برای جلوگیری از تخریب و تصرف و رفع تصرف و توقف عملیات غیرقانونی برای ساخت و ساز احتمالی و برخورد با متخلفان قطع درخت و... اخذ شده است تا در موارد لازم مورد استفاده قرار گیرد.

سجادی با اشاره به اهمیت حضور مردم و دوستی با طبیعت تأکید کرد: مردم می‌توانند به حفظ طبیعت بیشترین کمک را بکنند که لازمه آن، نگاه امانت به طبیعت برای آیندگان و نه نگاه میراثی است.