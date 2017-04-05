شهرک طلای اصفهان در پیچ و خم اداری مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا مصور ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران که به منظور ارائه گزارش عملکرد ستاد تسهیلات سفر نوروزی در شهر اصفهان برگزار شد با اشاره به اینکه برای برنامه‌ریزی ارائه خدمات به شهروندان و مسافران ۱۱ کمیته تشکیل شد، اظهار داشت: در این زمینه همه دستگاه‌های اجرایی با شهرداری همکاری لازم را داشته و میزبان خوبی برای میهمانان نوروزی شهر اصفهان بودیم.

وی با بیان اینکه همه برنامه‌ریزی امسال در ستاد تسهیلات سفر شهر اصفهان با شعار آرامش مسافران آسایش شهروندان در دستور کار قرار گرفت، اضافه کرد: با تحقق این شعار شاهد به حداقل رسیدن جرایم مشهود و بزهکاری در شهر اصفهان بودیم.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان در ادامه در خصوص اسکان مسافران نوروزی در سال جاری ابراز داشت: در هفته اول نوروز به نسبت هفته اول نوروز سال ۹۵ با افزایش اسکان مسافران روبرو بودیم و این در حالی است که در هفته دوم با کاهش تعداد مسافران نسبت به سال گذشته روبرو بودیم.

یک میلیون و ۲۵۳ هزار نفر از مراکز گردشگری شهرداری بازدید کردند

وی به افزایش آمار حضور گردشگران در مراکز گردشگری شهرداری اصفهان در سال جاری نسبت به سال گذشته اشاره کرد و بیان داشت: آمار بازدید گردشگران از این مراکز در سال جاری بیش از یک میلیون و ۲۵۳ هزار نفر اعلام شد و این در حالی است که در سال گذشته تنها یک میلیون نفر از این مراکز بازدید کرده بودند.

مصور در ادامه با اشاره به گزارش آماری نظر سنجی که توسط جهاد دانشگاهی اصفهان از شهروندان این شهر و همچنین گردشگران داخلی و خارجی در خصوص وضعیت اصفهان در نوروز ۹۶ جمع‌آوری شده بود، گفت: بر اساس این نظر سنجی ۳۹ درصد از گردشگران در شهر اصفهان اسکان یافته‌اند، ۴۹ درصد از شهروندان حضور گردشگران را موجب افزایش قیمت‌ها در شهر اصفهان عنوان کرده‌اند و ۶۰ درصد از شهروندان نیز معتقدند که حضور گردشگران به اقتصاد شهری کمک ویژه‌ای می‌کند.

وی با بیان اینکه در این نظر سنجی یک هزار و ۹۰۰ نفر از گردشگران مشارکت داشته‌اند، افزود: بر این اساس بیشترین گردشگران اصفهان در سال جاری از تهران و خوزستان به اصفهان سفر کرده‌اند و این در حالی است که در سال گذشته آذری زبان‌ها و مردمان شمال کشور بیشترین میهمانان اصفهان بودند.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان همچنین با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ درصد از مسافران برای دومین بار به اصفهان سفر کرده‌اند، ادامه داد: مقصد نهایی ۴۱ درصد از مسافران اصفهان و مقصد دیگر مسافران نیز شهرهای شمالی و جنوبی بوده است.

وی با بیان اینکه ۸۵ درصد از گردشگران در زمان حضور در شهر اصفهان مشکلی نداشتند، افزود: مشکل عمده دیگر گردشگران نیز کمبود پارکینگ، ترافیک و عدم اطلاع‌رسانی درست بوده است.

مصور با بیان اینکه ۱۱ درصد از گردشگران نوروزی اصفهان با تورهای گردشگری به این شهر سفر کرده بودند، گفت: همچنین ۵۲.۵ درصد از گردشگران خارجی نیز با اتوبوس به اصفهان سفر کرده بودند.

۲۸ درصد از گردشگران خارجی با خودروی شخصی وارد اصفهان شدند

وی تصریح کرد: یادآور می‌شوم که ۲۸ درصد از گردشگران خارجی نیز با استفاده از خودورهای شخصی به اصفهان سفر کرده‌اند که این آمار نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان در ادامه با بیان اینکه هنوز برخی از زیرساخت‌های گردشگری در شهر اصفهان مهیا نیست، افزود: از این رو باید در این زمینه برنامه‌ریزی بهتری را داشته باشیم.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت آبیاری فضای سبز در شهر اصفهان ابراز داشت: در سال گذشته بیش از ۱۵۰ کیلومتر از فضای سبز شهرداری اصفهان به سیستم آبیاری قطره‌ای و بارانی تجهیز شدند که برای این امر ۳۴ میلیارد تومان اعتبار هزینه شد.

مصور با بیان اینکه در ۸۴ کیلومتر از فضای سبز شهر اصفهان نیز برای حفظ این فضا انتقال آب صورت گرفته است، افزود: ما از این پس در شهرداری اصفهان به دنبال تثبیت منابع آبی هستیم.

وی با بیان اینکه در سال گذشته ۳۱۰ هزار متر مربع توسعه فضای سبز حجمی در شهر اصفهان داشتیم، اضافه کرد: همچنین ۲۰ هکتار فضای سبز به شهر اصفهان افزوده شد ضمن اینکه در سال جاری نیز ۶۰ هکتار دیگر به فضای سبز شهر اصفهان اضافه خواهد شد.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان در خصوص راه‌انداری نیروگاه هاضم نیز گفت: برای راه اندازی این نیروگاه به ۲۰ میلیارد تومان اعتبار و یک سال زمان نیاز داریم که با توجه به رایزنی با برخی از کارخانه‌های تولید سیمان این پروژه نیز در آینده نزدیک در دستور کار قرار می‌گیرد.

روزانه ۱۸ تن زباله عفونی در شهر اصفهان تولید می‌شود

وی همچنین با اشاره به اینکه روزانه ۱۸ تن زباله عفونی در شهر اصفهان تولید می‌شود، افزود: برای این نوع زباله نیز در حال انعقاد قرار داد برای دستگاه هاضم هستیم و به زودی این دستگاه نیز وارد اصفهان می‌شود.

مصور در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص برنامه‌های شهرداری در سال جدید برای ساماندهی مشاغل نیز ابراز داشت: در این زمینه باید توجه داشته باشیم که برای ساماندهی موتورسیکلت و دوچرخه فروشی‌ها محلی در شهرک پینارت با هزینه‌ای بالغ بر ۱۲۸ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که فاز اول آن تا پایان سال جاری و به صورت کامل تا سه سال آینده به بهره برداری می‌رسد.

وی با بیان اینکه برای ساماندهی ۲۰۵ واحد خوار و بار فروشی در خیابان جهاد و ولی عصر نیز محلی جنب بازار میوه و تره بار در قالب ۱۱۷ سوله در نظر گرفته شده است، گفت: بازار گل و گیاه نیز در منطقه چهار شهرداری اصفهان در دستور کار قرار گرفته است.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان در خصوص ساماندهی ریخته گران شهر اصفهان نیز ابراز داشت: ما آماده ساماندهی این مشاغل نیز هستیم و این در حالی است که هنوز محلی مناسب خارج از شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان تامین نشده است.

ساماندهی کارگاه‌های طلاسازی اصفهان در پیچ و خم بوروکراسی اداری است

وی اضافه کرد: برای ساماندهی کارگاه‌های طلاسازی در شهر اصفهان نیز در پیچ و خم بوروکراسی اداری مانده‌ایم.

مصور با اشاره به عدم ساماندهی کارگران ساختمانی در شهر اصفهان نیز گفت: در خصوص این افراد هنوز با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به توافق نرسیده‌ایم.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان در خصوص نظر مدیریت شهری در ارتباط با فصلی شدن رودخانه زاینده رود که به عنوان سوال یکی از خبرنگاران مطرح شد نیز گفت: در این زمینه باید یادآور شوم که زاینده رود به غصه پر قصه برای ما تبدیل شده است و این در حالی است که شش سهم از ۳۳ سهم حق آبه زاینده رود متعلق به شهرداری اصفهان است.

وی فصلی شدن زاینده رود را یکی از اصلی‌ترین دلایل نابودی فضای سبز شهر اصفهان عنوان کرد و گفت: به دنبال وزش باد با سرعت ۳۰ الی ۳۵ کیلومتر بر ثانیه در شهر اصفهان در سه محل درختان تنومند از ریشه در آمدند و این امر بیانگر نابودی ریشه این درختان به واسطه خشکی زاینده رود است.

مصور همچنین به آماری از جمع آوری متکدیان در شهر اصفهان در سال گذشته اشاره کرد و افزود: در سال گذشته شش هزار و ۴۷۴ متکدی و دستفروش در شهر اصفهان جمع آوری شد که یک هزار و ۹۱۰ نفر از انها اتباع بیگانه بودند.