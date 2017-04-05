مراسم بزرگداشت اولین شهید مدافع حرم سال ۹۶ برگزار می شود

رضا اصیلی مهابادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت اولین سالگرد شهادت، شهید مدافع حرم ابوالفضل راه چمنی و یادبود شهید مدافع حرم سعید خواجه صالحانی مراسمی روزپنجشنبه ۱۷ فروردین برگزار خواهد شد.

وی افزود: این مراسم از ساعت ۱۶ الی ۱۸ در محل گلستان شهدای امام زاده ابراهیم روستای ارمبویه برگزار شده و حجت الاسلام والمسلمین سیدمحسن محمودی رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران در آن سخنرانی خواهد کرد.

اصیلی مهابادی با بیان اینکه شهید ابوالفضل راه چمنی به مدت دو سال در دفاع از حریم اهل بیت مشغول فعالیت در سوریه بود گفت: این شهید بزرگوار در فروردین ۹۵ بر اثر ترکش خمپاره در العیس جنوب غرب حلب به فیض شهادت نائل شد.

مدیر روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران ادامه داد: شهید راه چمنی حافظ قرآن، ذاکر اهل بیت علیهم السلام، چهارمین شهید مدافع حرم پاکدشت و متولد روستای ارمبویه پاکدشت بود و پیکر پاکش نیز در گلزار شهدای روستای ارمبویه در همین شهرستان به خاک سپرده شد.

وی از شهید سعید خواجه صالحانی به عنوان اولین شهید مدافع حرم سال ۹۶ کشور نام برد و اضافه کرد: شهید خواجه صالحانی نیز چهارم فروردین ۹۶ و پس از یک سال دوری از دوست و همرزمش، شهید راه چمنی، در نبرد با تکفیری ها در کشور سوریه به مقام شهادت نائل شد.