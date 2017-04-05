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۱۶ فروردین ۱۳۹۶، ۱۸:۴۰

اردوغان مخالفین خود را «دروغگو» خطاب کرد

اردوغان مخالفین خود را «دروغگو» خطاب کرد

رئیس جمهوری ترکیه در واکنش به انتقادات رهبر حزب مخالف دولت این کشور وی را دروغگو خطاب کرد و گفت که مردم ترکیه پاسخ وی را خواهند داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه ضمن محکوم کردن انتقادهای اخیر رهبر حزب مخالف دولت این کشور در خصوص اصلاحات قانون اساسی ترکیه که قرار است به زودی از طریق همه پرسی به رای گذاشته شود، گفت که آن دسته از سیاستمدارانی که باقیمانده نظام تک حزبی هستند در موزه جای دارند.

اردوغان که این سخنان را در آنکارا انجام میداد بار دیگر از استقرار نظامی سیاسی مبتنی بر سیستم ریاست جمهوری دفاع کرده و حزب جمهوری خلق ترکیه را متهم به تلاش برای ایجاد تفرقه و دوئیت در ترکیه کرد.

اردوغان گفت: ما موزه ای مخصوص هواداران رای «نه» تشکیل خواهیم داد و برخی چیزها را در آنجا به نمایش خواهیم گذاشت.

وی افزود: ما متوجه انتقادات و جدل های هواداران رای «نه» هستیم. اما آنها را به لب دریا نخواهیم برد. ملت ما روز ۱۶ آوریل درس لازم را به آنها خواهند داد.

رئیس جمهور ترکیه همچنین در ادامه سخنان خود، «کمال قلیچدار اوغلو» رهبر مخالفین دولت این کشور را دروغگو خواند و گفت: «قلیچدار اوغلو» می گوید پس از برگزاری همه دیگر هیچ مجلسی باقی نخواهد ماند. چه شرم آور؛ چگونه می توانی چنین دروغی را بیان کنی؟ حقیقت این است که مجلس قوی تر خواهد شد.

کد مطلب 3945557

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