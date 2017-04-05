۷۲۰ میلیارد تومان به واحدهای تولیدی گلستان تزریق شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود ربیعی بعدازظهر چهارشنبه در دیدار نوروزی با فعالان اقتصادی استان گلستان، اظهار کرد: در سال گذشته از اعتبارات ۱۶ هزار میلیارد تومانی تسهیلات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در کشور، سهم گلستان ۴۲۲ میلیارد تومان بود که بیش از این مبلغ برای واحدهای تولیدی استان جذب شد.

وی افزود: همچنین ۲۵۰ میلیارد تومان از طریق تسهیلات بانکی جذب واحدهای تولیدی گلستان شد تا در مجموع ۷۲۰ میلیارد تومان به بازار اقتصادی گلستان تزریق شود.

وی ادامه داد: نتیجه تزریق ۷۲۰ میلیارد تومانی به واحدهای تولیدی گلستان، رشد صادرات استان در ماه های پایانی سال گذشته بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با بیان اینکه در سال گذشته اقدامات خوبی در بخش اقتصادی کشور انجام شد، گفت: شاهد تثبیت بازار و اقتصاد کشور در روابط بین الملل بودیم و میزان مراودات و حضور تجار در داخل کشور و بالعکس به معنی ذوب شدن یخ موجود در روابط اقتصادی ایران و کشورهای دیگر است.

ربیعی تصریح کرد: پس از تلاش و دیپلماسی فعال، برجام به فرجام رسید و به ایجاد شرایط بهتر اقتصادی در کشور کمک کرد.

وی افزود: طبق آمار سازمان تامین اجتماعی، میزان اشتغال در کشور افزایش یافته و اختلاف میان کارگران و کارفرمایان کاهش یافته است.

ربیعی با اشاره به نامگذاری سال ۹۶ با عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی امسال در کنار اقتصاد مقاومتی خواستار نگاه ویژه ای به تولید و اشتغال شده است.

وی ادامه داد: زنجیره اقتصاد فقط تولید و اشتغال نیست و امسال باید کارهای سال قبل را تکمیل کنیم و این حرکت باید با شتاب بیشتری انجام شود.

گلستان می تواند دروازه ورود به آسیا شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با بیان اینکه باید از ظرفیت گلستان در مراودات خارجی استفاده شود، خاطرنشان کرد: گلستان می تواند دروازه آسیا باشد، زیرا شاخص های قابل توجی در استان داریم.

ربیعی افزود: استان گلستان کشاورزی و دارای بنگاه های کوچک است، انا این موضوع نفی کننده صنایع بزرگ نیست.

وی تصریح کرد: ۹۱ درصد بنگاه های اقتصادی استان کوچک هستند و ۶ درصد متوسط و ۳ درصد هم بزرگ هستند و ما باید متناسب با شرایط استان پیش برویم.

ربیعی بیان کرد: در سال ۹۴ با شرایط اقتصادی ضعیفی رو به رو بودیم اما ارزش افزوده استان گلستات بیش از ۱۰۰ درصد بود.

وی ادامه داد: تولید نیاز به توزیع دارد و توزیع هم نیازمند تجار و بازرگانان حرفه ای دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به پروژه های مهم استان گفت: امیدواریم پروژه جزیره آشوراده با توافق میان میراث فرهنگی و محیط زیست به سرانجام برسد و موضوع منطقه آزاد اینچه برون هم در ماه های نخست امسال در مجلس مطرح خواهد شد.

ربیعی افزود: برای خط عریض راه آهن استان هم ۱۵ میلیارد تومان تخصیص داده شده و پیمانکار قول داده تا پایان خرداد آن را راه اندازی کند.

وی با اشاره به حضور هیئت های اقتصادی در گلستان گفت: سال گذشته شاهد حضور چندین تیم اقتصادی از کشورها و شهرهای مختلف در گلستان بودیم و در این سال دفتر وزارت خارجه را در استان راه اندازی کردیم و امیدواریم گام های خوبی در جهش اقتصادی برداریم.