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۱۶ فروردین ۱۳۹۶، ۲۰:۳۴

سقوط جنگنده آمریکا در اطراف پایتخت این کشور

سقوط جنگنده آمریکا در اطراف پایتخت این کشور

ارتش آمریکا از سقوط یک فروند هواپیمای نظامی «اف- ۱۶» در اطراف پایتخت این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، ارتش آمریکا اعلام کرد که هواپیمای نظامی این کشور در نزدیکی پایگاه نظامی «اندروز» (Andrews) در ایالت مریلند و در اطراف شهر واشنگتن پایتخت این کشور سقوط کرده است.

بر اساس اعلام منابع نظامی، خلبان این جنگنده آمریکائی حین انجام مأموریت آموزشی بود که هواپیمای وی سقوط کرد.

این در حالیست که منابع آمریکائی اعلام کردند که خلبان مذکور موفق شده است پیش از سقوط از این جتِ جنگنده بیرون پریده و اگرچه متحمل جراحت هائی نیز شده است؛ اما از این سانحه جان سالم به در برده است.

تا کنون اطلاعات دقیقی درباره تلفات و یا خسارت های احتمالی این سانحه مخابره نشده است.

کد مطلب 3945669

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