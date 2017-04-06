روحانی بر مزار پدر و مادر خود در سرخه حاضر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی که در سفری یک روزه به استان سمنان سفر کرده بود قبل از حضور در همایش فعالان، احزاب و گروه‌های سیاسی این استان، به سرخه زادگاهش نیز سفر کرد تا بر مزار پدر و مادر خود حضور یابد.

سکینه پیوندی مادر رئیس جمهور در نخستین روز فروردین ماه۹۴در سرخه درگذشت و پیکرش با حضور رئیس جمهور در کنار همسر خود اسدالله فریدون که چند سال پیش به دیار باقی شتافته بود، به خاک سپرده شد.

پدر حسن روحانی در مهرماه سال۹۰ به دلیل بیماری دارفانی را وداع گفت.

افتتاح و آغاز ۱۸ طرح عمرانی و اقتصادی در بخش های خودرو سازی، آبیاری کشاورزی، راه، امداد و نجات، جاده و حمل و نقل ریلی و ... با اعتبار یک هزار و ۶۷۱میلیارد تومان در زمره برنامه های سفر یک‌روزه روحانی به دیار قومس است.

افتتاح فرودگاه سمنان، قطار محلی تهران-ورامین-گرمسار، قطار شهری تهران-گرمسار، افتتاح یک هزار و ۷۵۸واحد مسکونی مسکن مهر، روشنایی بزرگراه حرم تا حرم، اجرای سه طرح روگذر، و پل در شهرهای استان سمنان و افتتاح سه طرح صنعتی با اعتبار ۲۶۲میلیارد تومان در زمره برنامه های سفر حسن روحانی است.

روحانی لحظاتی قبل دیار قومس را به مقصد تهران ترک کرد.