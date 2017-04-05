«بی اشتهایی» یکی از علائم ابتلا به بیماری سلیاک

به گزارش خبرنگار مهر، محققان سوئدی دریافتند افزایش ریسک بی اشتهایی در این زنان هم قبل و هم بعد از تشخیص بیماری سلیاک وجود دارد.

بیماری سلیاک یک اختلال گوارشی است که روده فرد بیمار قادر به تحمل گلوتن، ماده موجود در گندم، جو و چاودار نیست.

این بیماری یک بیماری خودایمنی روده باریک با زمینه ارثی است. در این بیماری گوارشی پرزهای روده باریک آسیب دیده و در جذب مواد اختلال دارد. افراد مبتلا به این بیماری باید رژیم غذایی فاقد گلوتن داشته باشند تا مانع از حمله سیستم ایمنی به روده باریک شود.

بیماری سلیاک می تواند موجب کاهش وزن، خستگی، نفخ شکم، رشد ضعیف و بلوغ دیرهنگام در کودکان شود.

در این مطالعه، محققان گزارشات سلامت حدود ۱۸ هزار زن مبتلا به بیماری سلیاک را بررسی کردند. سپس اطلاعات آنها را با بیش از ۸۹ هزار زن دیگری که هرگز مبتلا به این بیماری نشده بودند مقایسه کردند.

در مجموع محققان دریافتند زنان مبتلا به سلیاک دو برابر بیشتر با علامت بی اشتهایی تشخیص داده می شوند.

محققان همچنین دریافتند عمدتاً بیماری سلیاک در زنان قبل از سن ۱۹ سالگی تشخیص داده می شود.