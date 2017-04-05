ریسک بالای بروز عفونت های حاد در مبتلایان به شیزوفرنی

به گزارش خبرنگار مهر، طبق یافته های محققان دانشگاه دانمارک جنوبی، در افراد مبتلا به شیزوفرنی شیوع تمامی انواع عفونت های حاد بیشتر است.

مونیکا پانکیویز دولاز، سرپرست تیم مطالعه، در این باره می گوید: «پزشکان و متخصصان باید آگاه باشند که افراد مبتلا به شیزوفرنی از جمله گروه های پرخطر در برابر عفونت های حاد هستند. این گروه از بیماران باید بر طیف وسیعی از مسائل نظیر بهداشت، رژیم غذایی، فعالیت ها، مدیتیشن، درمان بیماری های احتمالی موجود و واکسیناسیون تاکید و توجه بیشتری داشته باشند.»

محققان داده های حدود ۸۹۴ هزار نفر را در دانمارک بررسی کردند. حدود ۸۰۰۰ نفر از این گروه مبتلا به شیزوفرنی بودند. تمامی شرکت کنندگان در این مطالعه بین سال های ۱۹۷۵ و ۱۹۹۰ متولد شده بودند.

محققان دریافتند نرخ بروز بیماری های عفونی در بین افراد مبتلا به شیزوفرنی ۳۶ درصد بود درحالیکه در جمعیت عمومی ۲۵ درصد بود.

نرخ بروز برخی عفونت های حاد در بین افراد مبتلا به شیزوفرنی و جمعیت عمومی به شرح زیر است:

-HIV: ۰.۲ درصد در مقابل ۰.۰۵ درصد.

- سپتیسمی یا مسمومیت خونی: ۰.۷ درصد در مقابل ۰.۳ درصد.

- هپاتیت: ۱.۴ درصد در مقابل ۰.۲ درصد.

- عفونت های پوستی: ۱۲ درصد در مقابل ۶ درصد.

- بیماری سل: ۰.۱۲ درصد در مقابل ۰.۰۶ درصد.

- عفونت های دستگاه گوارش: ۸.۷ درصد در مقابل ۶ درصد.

- عفونت های تناسلی: ۲.۶ درصد در مقابل ۱.۵ درصد.

- عفونت های ادرارای: ۳.۶ درصد در مقابل ۲ درصد.