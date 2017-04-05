پایان عملیات جستجوی مصدومان زمین لرزه خراسان رضوی

مصطفی محمدیون در حاشیه بازدید از مناطق زلزله زده خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:تمامی امکانات لازم برای امداد رسانی به زلزله زدگان توسط جمعیت هلال احمر به کانون زلزله اعزام شده است.
وی افزود: عملیات امداد رسانی تقریبا با پایان رسیده و مصدومی زیر آوار نیست با این وجود نیروهای امداد ونجات در محل حضور دارند.
دبیرکل جمعیت هلالاحمر تصریح کرد: به منظور اسکان موقت مردم در مناطق زلزله زده کمپ موقت برپاشده و امکانات لازم در اختیار زلزله زدگان قرار گرفته است.
محمدیون همچنین از توزیع دیگر لوازم مورد نیاز لزلزله زدگان طی ساعات آینده توسط بالگردهای این سازمان خبر داد.
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