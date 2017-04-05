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۱۷ فروردین ۱۳۹۶، ۱:۳۱

دبیرکل جمعیت هلال‌احمر خبر داد

پایان عملیات جستجوی مصدومان زمین لرزه خراسان رضوی

پایان عملیات جستجوی مصدومان زمین لرزه خراسان رضوی

مشهد-دبیرکل جمعیت هلال‌احمر گفت: عملیات جستجوی مصدومان زلزله امروز خراسان رضوی تقریبا پایان یافته است.

مصطفی محمدیون در حاشیه بازدید از مناطق زلزله زده خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:تمامی امکانات لازم برای امداد رسانی به زلزله زدگان توسط جمعیت هلال احمر به کانون زلزله اعزام شده است.

وی افزود: عملیات امداد رسانی تقریبا با پایان رسیده و مصدومی زیر آوار نیست با این وجود نیروهای امداد ونجات در محل حضور دارند.

دبیرکل جمعیت هلال‌احمر تصریح کرد: به منظور اسکان موقت مردم در مناطق زلزله زده کمپ موقت برپاشده و امکانات لازم در اختیار زلزله زدگان قرار گرفته است.

محمدیون همچنین از توزیع دیگر لوازم مورد نیاز  لزلزله زدگان طی ساعات آینده توسط بالگردهای این سازمان خبر داد.

کد مطلب 3945747

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