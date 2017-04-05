به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در اطلاعیهای اعلام کرد که ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در گفتگوی رسانهای امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیأت دولت، بر دو رقمی بودن نرخ رشد اقتصادی در دوره دوازده ماهه سال ١٣٩٥ تأکید کرده و درباره سال ١٣٩٦ اظهار نظری نکرده اند.
گفتنی است در روزهای پایانی سال، بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی در نه ماهه اول سال ١٣٩٥ را ۱۱.۶ درصد اعلام کرد و اکنون دکتر سیف ابراز امیدواری و پیش بینی کرده است که این نرخ برای کل سال ١٣٩٥ نیز دو رقمی باشد.
بانک مرکزی اعلام کرد؛
جزئیات اظهارنظر سیف در مورد رشد اقتصادی/رشد ۱۲ماهه ۹۵ دو رقمی است
رئیس کل بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی نه ماهه ابتدای امسال را ۱۱.۶ درصد عنوان و ابراز امیدواری کرد که این رقم برای دوازده ماهه سال ۹۵، دو رقمی باشد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در اطلاعیهای اعلام کرد که ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در گفتگوی رسانهای امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیأت دولت، بر دو رقمی بودن نرخ رشد اقتصادی در دوره دوازده ماهه سال ١٣٩٥ تأکید کرده و درباره سال ١٣٩٦ اظهار نظری نکرده اند.
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