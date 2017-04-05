جزئیات اظهارنظر سیف در مورد رشد اقتصادی/رشد ۱۲ماهه ۹۵ دو رقمی است

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در گفتگوی رسانه‌ای امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیأت دولت، بر دو رقمی بودن نرخ رشد اقتصادی در دوره دوازده ماهه سال ١٣٩٥ تأکید کرده و درباره سال ١٣٩٦ اظهار نظری نکرده اند.



گفتنی است در روزهای پایانی سال، بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی در نه ماهه اول سال ١٣٩٥ را ۱۱.۶ درصد اعلام کرد و اکنون دکتر سیف ابراز امیدواری و پیش بینی کرده است که این نرخ برای کل سال ١٣٩٥ نیز دو رقمی باشد.