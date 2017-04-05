به گزارش خبرگزاری مهر،محمد توکلی فریمانی ، ضمن ابراز همدردی با آسیب دیدگان حادثه زلزله استان خراسان رضوی، اظهار کرد: باتوجه به دستور قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی تمامی خدام و کارکنان مهمانسرای حضرت رضا (علیه السلام) برای خدمت‌رسانی به حادثه دیدگان و افراد زلزله زده استان به حالت آماده باش درآمده‌اند.

وی افزود: طبخ ۵۱۰۰ پرس غذا توسط مهمان‌سرا حضرت رضا (ع) انجام و ساعتی قبل ۳۲ نفر از خدام حضرت رضا (ع در قالب سه گروه به مناطق رضویه، سفید سنگ فریمان و موسی آباد تربت جام جهت توزیع این غذاها اعزام شدند.

مدیر امور خدام آستان قدس رضوی گفت: از این ۵۱۰۰ پرس غذا، ۱۶۰۰ بسته غذایی در منطقه رضویه، ۱۷۵۰ غذا در منطقه سفید سنگ و روستاهای اطراف آن و ۱۷۵۰ پرس غذا در منطقه موسی آباد شهرستان تربت جام بین آسیب‌دیدگان و زلزله‌زده‌ها توزیع شد.

توکلی فریمانی بیان کرد: فردا صبح هم پنج هزار بسته صبحانه بین زلزله‌زگان مناطق مذکور توزیع خواهد شد.همچنین، برای ناهار فردای زلزله‌زدگان ۵ هزار پرس غذا متبرک حضرت رضا (ع) در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه در مجموع ۱۵ هزار پرس غذا از سوی آستان قدس رضوی برای امروز و فردای زلزله‌زدگان در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: تا ساعاتی دیگر ۸ هزار بطری آب به مناطق زلزله‌زده ارسال خواهد شد.

مدیر امور خدام آستان قدس رضوی با اشاره به حضور قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در محل زلزله و نظارت بر روند انجام امور، گفت: تمامی خدام و کارکنان مهمان‌سرا حضرت رضا (ع) در حالت آماده باش قرار دارند تا هر کاری را که بتوانند برای کمک به حادثه‌دیدگان انجام دهند.