  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۷ فروردین ۱۳۹۶، ۱:۲۵

توسط آستان قدس رضوی صورت پذیرفت

توزیع ۱۵ هزار غذای متبرک امام رضا(ع) در مناطق زلزله‌زده

توزیع ۱۵ هزار غذای متبرک امام رضا(ع) در مناطق زلزله‌زده

مشهد-مدیر امور خدام آستان قدس رضوی از طبخ و توزیع ۱۵ هزار غذا بین زلزله‌ زدگان استان خراسان رضوی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،محمد توکلی فریمانی ، ضمن ابراز همدردی با آسیب دیدگان حادثه زلزله استان خراسان رضوی، اظهار کرد: باتوجه به دستور قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی تمامی خدام و کارکنان مهمانسرای حضرت رضا (علیه السلام) برای خدمت‌رسانی به حادثه دیدگان و افراد زلزله زده استان به حالت آماده باش درآمده‌اند.

وی افزود: طبخ ۵۱۰۰ پرس غذا توسط مهمان‌سرا حضرت رضا (ع) انجام و ساعتی قبل ۳۲ نفر از خدام حضرت رضا (ع در قالب سه گروه به مناطق رضویه، سفید سنگ فریمان و موسی آباد تربت جام جهت توزیع این غذاها اعزام شدند.

مدیر امور خدام آستان قدس رضوی گفت: از این ۵۱۰۰ پرس غذا، ۱۶۰۰ بسته غذایی در منطقه رضویه، ۱۷۵۰ غذا در منطقه سفید سنگ و روستاهای اطراف آن و  ۱۷۵۰ پرس غذا در منطقه موسی آباد شهرستان تربت جام بین آسیب‌دیدگان و زلزله‌زده‌ها توزیع شد.

توکلی فریمانی بیان کرد: فردا صبح هم پنج هزار بسته صبحانه بین زلزله‌زگان مناطق مذکور توزیع خواهد شد.همچنین، برای ناهار فردای زلزله‌زدگان ۵ هزار پرس غذا متبرک حضرت رضا (ع) در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه در مجموع ۱۵ هزار پرس غذا از سوی آستان قدس رضوی برای امروز و فردای زلزله‌زدگان در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: تا ساعاتی دیگر ۸ هزار بطری آب به مناطق زلزله‌زده ارسال خواهد شد.

مدیر امور خدام آستان قدس رضوی با اشاره به حضور قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در محل زلزله و نظارت بر روند انجام امور، گفت: تمامی خدام و کارکنان مهمان‌سرا حضرت رضا (ع) در حالت آماده باش قرار دارند تا هر کاری را که بتوانند برای کمک به حادثه‌دیدگان انجام دهند.

کد مطلب 3945764

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه