مشهد بیدار است/ ترافیک سنگین در محورهای خروجی شهر

به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهر مشهد پس از بروز پس لرزه های متوالی شب شلوغی را سپری می کنند. حدود ۱۰ هزار نفر در سوله های پیش بینی شده ساکن شده اند و هزاران نفر نیز در حرم رضوی و معابر عمومی حضور دارند.

پس از بروز زمین لرزه ۵.۴ ریشتری بامداد پنجشنبه حضور مردم در معابر بیشتر شده است و برخی از مردم نیز تصمیم گرفته اند به سمت شهرهای اطراف حرکت کرده اند و خروجی های شهر مشهد با ترافیک سنگین مواجه شده است.

۹ زمین لرزه کمتر از ۴ ریشتر نیز از ۳۷ دقیقه بامداد در شهر روی داده است.

به مردم توصیه شده است در کنار عدم توجه به شایعات مناطق غیر مقاوم را ترک کنند و تدابیر ایمنی را رعایت کنند.

هم اکنون ترافیک خیابانهای منتهی به حرم رضوی نیز سنگین گزارش شده است.