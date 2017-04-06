پژوهشگاه اقیانوس شناسی اعتبارنامه بین المللی کیفیت کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ناصر حاجی زاده ذاکر رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی از موفقیت در کسب اعتبارنامه «چارچوب مدیریت کیفیت» توسط مرکز ملی داده های اقیانوسی و دریایی ایران مستقر در پژوهشگاه خبر داد و گفت: این مرکز، موفق به کسب اعتبارنامه «چارچوب مدیریت کیفیت» داده های اقیانوسی از برنامه بین المللی تبادل داده های اقیانوسی (IODE) در بیست و چهارمین نشست این برنامه در سال ۲۰۱۷ شد.

وی افزود: این اعتبار نامه زیر نظر برنامه IODE فعالیت می کند و هدف آن ارائه موفقیت آمیز داده ها، محصولات و خدمات اقیانوسی توسط مراکز ملی داده است

حاجی زاده ذاکر این چارچوب را ابزاری در جهت تحقق کیفیت، کارایی و اثر بخشی اهداف و وظایف مراکز داده عنوان کرد.

وی با بیان این که در حال حاضر بیش از ۸۰ مرکز ملی داده های اقیانوسی وابسته به برنامه IODE در سرتاسر دنیا فعال هستند، اظهار کرد: تاکنون فقط کشورهای بلژیک، چین، ایران و فرانسه موفق به کسب این اعتبارنامه از جانب برنامه IODE شده اند.

وی گفت: برنامه IODE از سال ۱۹۶۱ زیر نظر کمیسیون بین دولتی اقیانوس شناسی (IOC) ایجاد شده است. وظیفه اصلی این برنامه، تسهیل فرایند تبادل داده ها و اطلاعات دریایی، گسترش فرمت های استاندارد در تبادل داده و اطلاعات دریایی و مساعدت به اعضا در زمینه مدیریت داده های دریایی است.