جلسه بررسی و تحلیل کتاب «فتح خون» در کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی کرمانشاه، خانواده مرحوم علی ناصری در کرمانشاه برای فرزند درگذشته اشان در مسیر کربلا اقدام به یک نذر فرهنگی کردند و طی آن هزینه برگزاری جلسه بررسی و تحلیل فتح خون را پس از رایزنی با اداره کل کتابخانه های عمومی برعهده گرفتند.

کتاب فتح خون نوشته ادبی عرفانی «شهید سید مرتضی آوینی» در مورد قیام عاشوراست.

شهید آوینی در این فصل با قلمی منحصربه فرد و بیانی تحلیلی در مورد رازها و حقایق عاشورا در ده فصل روایت هایی را به مخاطب ارائه می دهد.

این جلسه روز پنجشنبه ۲۴ فروردین همزمان با هفته هنر انقلاب اسلامی و در روز وفات حضرت زینب (س) با حضور اساتید و کتابخوانان کرمانشاه در محل کتابخانه امیرکبیر برگزار می شود.

علاقمندان جهت ثبت نام می توانند با شماره های ۳۸۲۱۴۹۳۶ و ۳۸۲۱۴۷۲۴ تماس گرفته یا به کتابخانه امیرکبیر مراجعه کنند.