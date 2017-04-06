به گزارش خبرگزاری مهر، علی یزدانی در حاشیه بازدید از شهرک صنعتی شهرستان مهران با اشاره به نامگذاری سال ۹۶ تحت عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال از سوی مقام معظم رهبری، اظهار کرد: تولید و اشتغال یکی از نیازهای اساسی کشور و جوانان است و یکی از سیاست های ما برای تحقق شعار سال تولید و اشتغال پایدار است.

وی افزود: در سال ۹۵ بیش از یک هزار و ۱۰۰ واحد تعطیل شده را به چرخه تولید باز گرداندیم و پیش بینی می شود در سال ۹۶ بیش از یک هزار و ۲۵۰ واحد تولید تعطیل شده دیگر را به چرخه تولید بازگردانیم.

رئیس شهرک های صنعتی کشور اضافه کرد: همچنین بیش از سه هزار و ۴۰۰ واحد تولیدی که هنوز به تولید نرسیده اند و بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند به چرخه تولید برسانیم.

یزدانی ادامه داد: با این اقدام ها حداقل در داخل شهرک ها بیش از ۷۰ هزار شغل ایجاد خواهد شد و یکی از سیاست های ما در سال جاری ایجاد تولید و اشتغال پایدار و حمایت از صنایع کوچک چه در حوزه صنفی و چه در حوزه صنعتی است.

وی با اشاره به اینکه در شهرستان مهران ظرفیت های خوبی برای اشتغال وجود دارد، گفت: پتانسیل های خوبی از جمله تردد زائران میلیونی، منطقه ویژه اقتصادی ، بازارچه و صادرات روزانه صدها کامیون بار به عراق در مرز مهران وجود دارد که میتوان از این ظرفیتها به خوبی برای اشتغال استفاده کرد.

رئیس شهرک های صنعتی کشور افزود: شهرک صنعتی مهران با ۱۰۰ هکتار گسترده از جمله شهرک های بزرگ استان ایلام بعد از دهلران است که زیرساخت خوبی برای سرمایه گذاران است و تکمیل زیر ساختهای آن در دستور کار ما قرار دارد.

یزدانی تاکید کرد: با قرار دادن تسهیلات مناسب به سرمایه گذاران و جذب آنها به سوی این شهرک صنعتی تولید کنندگان که محصولات خود را صادر می کنند با ایجاد کارخانه های تولیدی ضمن اشتغال پایدار دسترسی به مرز برای صادرات نیز آسان تر خواهد شد و ما از تولیدکنندگان حمایت می کنیم.

مراد ناصری فرماندار مهران نیز در این بازدید گفت: شهرک های صنعتی بازوی قدرتمندی برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.

وی افزود:مهران با توجه به ظرفیت صادرات آن فرصت خوبی برای سرمایه گذاری تولید کنندگان است که با حضور خود در این شهر می توانند اشتغال پایداری برای جوانان ایجاد کنند.