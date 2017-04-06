به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمالک شنبهزاده اظهار کرد: در نوروز امسال یک هزار نفر از دو اقامتگاه بومگردی در روستای «گاومیشان» درهشهر و ژیور آبدانان اقامت و در کنار آشنایی با آداب و رسوم و فرهنگ مردم بومی منطقه ساعتهای مفرحی را در این اماکن فرهنگی گذراندند.
وی با بیان اینکه امکانات رفاهی مورد نیاز گردشگران در این اقامتگاهها تعبیه شده است، تصریح کرد: این مکانهای سنتی در طول سال آمادهی پذیرایی از گردشگران هستند.
شنبه زاده تصریح کرد: سیر و سیاحت در آثار تاریخی، بافت سکونت گاههای گلی و خشتی، تفرجگاهها و دیدن هنرهای سنتی، صنایع دستی با فعالیت اقامتگاههای بوم گردی جذاب تر و لذت بخشتر شده است.
وی در ادامه اضافه کرد : معمولا در اقامتگاه های بومگردی ایلام گردشگران با صبحانهای از پنیر محلی و گردو، کره محلی با مربای خانگی، تخممرغ محلی آب پز یا نیمرو، ماست چکیده محلی همراه با شیر تازه و نان محلی پذیرایی میشوند.
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