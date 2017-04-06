  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۷ فروردین ۱۳۹۶، ۱۰:۱۴

مدیر کل کانون پرورش فکری آذربایجان‌شرقی:

توجه به تولیدات داخلی کانون پرورش فکری اشتغال پایدار ایجاد می کند

توجه به تولیدات داخلی کانون پرورش فکری اشتغال پایدار ایجاد می کند

تبریز - مدیر کل کانون پرورش فکری آذربایجان شرقی گفت: توجه به تولیدات داخلی کانون پرورش فکری یکی از زمینه های ایجاد اشتغال پایدار است.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی یوسف زاده پیش از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نامگذاری سال ۹۶ اظهار داشت: در سال جدید باید در تولیدات داخلی محصولات کانون توجه جدی به فرهنگ ایرانی اسلامی داشته باشیم.

وی در ادامه افزود: کانون پرورش فکری استان با توجه به انتخاب شعار سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال از سوی مقام معظم رهبری، در راستای تحقق آن گام برخواهد داشت چرا که توجه به تولیدات داخلی کانون اشتغال مولد و پایدار ایجاد خواهد کرد.

 یوسف زاده در خصوص عنوان سال جاری نیز گفت: تحقق شعار سال و نامگذاری هایی که همه ساله در آغاز سال جدید توسط رهبر معظم جمهوری اسلامی صورت می گیرد، نیازمند فرهنگ سازی می باشد و در اثر این فرهنگ سازی است که منویات مقام معظم رهبری در خصوص شعار سال تحقق می یابد.

وی فعالیت های کانون پرورش فکری استان را در راستای تحقق شعار سال عنوان کرد و اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی که بر تولید داخلی تکیه کند بدون شک اشتغال را به دنبال خواهد داشت.

 یوسف زاده خواستار توجه جدی به مساله فروش این محصولات برای کودکان و نوجوانان استان شد و اظهار داشت: سال ۹۵ سالی سرشار از موفقیت برای کانون پرورش فکری استان بوده و این موفقیت ها و کامیابی ها را مرهون زحمات کلیه همکاران به ویژه همکاران مراکز فرهنگی هنری کانون هستیم.

کد مطلب 3945866

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه