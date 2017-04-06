توجه به تولیدات داخلی کانون پرورش فکری اشتغال پایدار ایجاد می کند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی یوسف زاده پیش از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نامگذاری سال ۹۶ اظهار داشت: در سال جدید باید در تولیدات داخلی محصولات کانون توجه جدی به فرهنگ ایرانی اسلامی داشته باشیم.

وی در ادامه افزود: کانون پرورش فکری استان با توجه به انتخاب شعار سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال از سوی مقام معظم رهبری، در راستای تحقق آن گام برخواهد داشت چرا که توجه به تولیدات داخلی کانون اشتغال مولد و پایدار ایجاد خواهد کرد.

یوسف زاده در خصوص عنوان سال جاری نیز گفت: تحقق شعار سال و نامگذاری هایی که همه ساله در آغاز سال جدید توسط رهبر معظم جمهوری اسلامی صورت می گیرد، نیازمند فرهنگ سازی می باشد و در اثر این فرهنگ سازی است که منویات مقام معظم رهبری در خصوص شعار سال تحقق می یابد.

وی فعالیت های کانون پرورش فکری استان را در راستای تحقق شعار سال عنوان کرد و اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی که بر تولید داخلی تکیه کند بدون شک اشتغال را به دنبال خواهد داشت.

یوسف زاده خواستار توجه جدی به مساله فروش این محصولات برای کودکان و نوجوانان استان شد و اظهار داشت: سال ۹۵ سالی سرشار از موفقیت برای کانون پرورش فکری استان بوده و این موفقیت ها و کامیابی ها را مرهون زحمات کلیه همکاران به ویژه همکاران مراکز فرهنگی هنری کانون هستیم.