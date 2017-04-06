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۱۷ فروردین ۱۳۹۶، ۱۰:۱۸

جانشین رئیس پلیس راه استان کرمانشاه خبر داد:

ایجاد راه دسترسی ویژه برای تردد وسایل نقلیه کشاورزی در کرمانشاه

ایجاد راه دسترسی ویژه برای تردد وسایل نقلیه کشاورزی در کرمانشاه

کرمانشاه- جانشین رئیس پلیس راه استان کرمانشاه گفت: راه دسترسی ویژه برای تردد وسایل نقلیه کشاورزی در استان کرمانشاه با هدف پیشگیری از بروز سوانح ایجاد می‌شود.

سرهنگ مراد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های ما در سطح محورها، تردد وسایل نقلیه کشاورزی است که تصادفاتی با شدت بالا را رقم می‌زنند و برای رفع این معضل تدابیری اندیشیده شده و راه دسترسی ویژه در حاشیه راههای اصلی برای روستاهایی که در حاشیه محورهای اصلی قرار دارند، ایجاد می‌شود.

جانشین رئیس پلیس راه استان کرمانشاه خواستار توجه رانندگان به انضباط ترافیکی در حین رانندگی شد و گفت: در ایام نوروز با وجود حجم بالای ترددها اما کمترین حوادث را در سطح استان داشتیم.

سرهنگ حیدری عدم توجه به جلو و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه را بیشترین عامل بروز سوانح در ایام نوروز اعلام کرد و افزود: پلیس راه از ظرفیت ۲۰۰ ناظر مردمی آموزش دیده، استفاده می‌کند.

وی با اشاره به ارسال ۳۰۰۰ پیامک آموزشی برای رانندگان در ایام نوروز گفت: یکی از برنامه‌های در دست اقدام ساماندهی بخش مقابل پاسگاه های پلیس راه در استان کرمانشاه است که با نصب سرعت گیر استاندارد و... انجام می‌شود.

سرهنگ حیدری با بیان اینکه هم اکنون تردد در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه روان و سبک است، افزود: اوج سفرهای نوروزی را طی روزهای ۱۳و ۱۴ فروردین شاهد بودیم.

کد مطلب 3945869

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