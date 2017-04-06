مبارزه با قاچاق اولویت مرزبانی در سال جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاسم رضایی در اولین جلسه نشست اخوت در سال جدید، در جمع کارکنان ستاد مرزبانی به اهمیت شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری «اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال» نام گذاری شده است، اشاره کرد و اظهارداشت: فرمایشات حضرت آقا در ابتدای سال، بسیار قابل توجه و متناسب با شرایط روز کشور است؛ هر زمان که معظم له شعار یا پیامی را ابلاغ می فرمایند بر همه ما تکلیف و وظیفه است تا درجهت اجرای منویات ایشان سعی و تلاش کنیم.

وی با بیان اینکه شعار معظم له دقیقا به وضعیت اقتصاد کشور و امنیت پیرامون جامعه ما اشاره دارد، گفت: تمام کشورهای اسلامی درگیر فتنه و توطئه دشمنان اسلام هستند و ایران عزیز ما نیز در صدر این توطئه ها است اما با یاری خدا و هوشیاری مردم، این توطئه ها یک به یک خنثی می شود که حاصل آن امنیت پایدار و مطلوبی است که در کشور حاکم است.

فرمانده مرزبانی ناجا از سال ۹۶ به عنوان سالی حساس نام برد و گفت: با توجه به انتخاباتی که در پیش رو داریم، دشمن به جد به دنبال زیر سوال بردن این انتخابات و فتنه گری و برهم زدن آرامش و امنیت کشور است.

سردار رضایی از تحریم های اقتصادی به عنوان حربه دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران نام برد و گفت: دشمنان با این تحریمها درصدد هستند تا کشور ما را وادار به یک جنگ واقعی کنند که تنها راه مقابله با آن فقط اقتصاد مقاومتی و درکنار آن تولید و اشتغال است که مقام عظمای ولایت چه زیبا در این خصوص بیاناتی را فرمودند.

وی به نقش مرزبانی ناجا در تحقق پیام و شعار سال ۹۶ اشاره کرد و گفت: امنیت پایدار در راستای شکوفایی اقتصادی شکل می گیرد و ما به عنوان مرزبان قطعا وظیفه صیانتی در این رابطه داریم؛ حفظ و حراست از مرزها در جلوگیری از قاچاق، به رشد اقتصاد داخلی و در نهایت امنیت سرمایه گذاری منجر می شود.

فرمانده مرزبانی ناجا با بیان اینکه سال گذشته در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، چندین راهبرد را اتخاذ کردیم، گفت: در راستای اجرای این راهبردها، نقاط قوت خود را تقویت و پس از احصاء معایب، در رفع آن اقدام کردیم.

وی مبارزه با قاچاق را یکی از تلاش های مهم مرزبانی ناجا در سال ۹۵ عنوان کرد و گفت: ماموریت های مرزبانی ناجا اعم از کشفیات و انسداد مطلوب مرزها در راستای کمک به اقتصاد مقاومتی بود و در سال ۹۶ هم با جدیت به دنبال تکرار آن موفقیت ها با اجرای تدابیر مرزبانی در راستای ارتقاء آمادگی عملیاتی، تعاملات و کاهش آسیب پذیری هستیم.