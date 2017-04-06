اختصاص ۲۰ میلیارد تومان برای تکمیل پارک بلوط استان ایلام

رضا احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پارک بلوط ایلام واقع در منطقه چغاسبز شهر ایلام یکی از مهمترین پروژه های تفریحی و رفاهی استان به شمار می رود.

وی بیان داشت: این پارک با مساحت ۱۰۰ هکتار تا پایان خردادماه امسال تجهیز می شود و مردم استان می توانند در این مکان که با امکانات لازم ساخته شده، به تفریح بپردازند.

احمدی با اشاره به اینکه برای این پروژه پنج میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی اختصاص یافته است، گفت: علاوه بر این ۱۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی برای این پروژه هزینه می شود.

وی گفت: در این پارک بیشتر امکانات برای مردم فراهم شده است.