تقویم آزمون زبان «تولیمو» منتشر شد/ اعلام شهرهای میزبان آزمون

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش آموزش کشور برنامه زمانی برگزاری آزمونهای زبان انگلیسی پیشرفته «تولیمو» در سال ۱۳۹۶ را اعلام کرد.
برنامه زمانی ثبتنام و برگزاری آزمون تولیمو در سال ۱۳۹۶
|ردیف
|دوره
|زمان برگزاری
|حوزه های برگزاری
|تاریخ برگزاری
|۱
|۱۱۷
|خرداد
|تهـران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، آمل، کرمانشاه، گرگان، بندرعباس و رشت
|چهارم خرداد ۹۶
|۲
|۱۱۸
|تیر
|تهـران
|اول تیر ۹۶
|۳
|۱۱۹
|مرداد
|تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، کرمان، رشت، آمل، کرمانشاه، یزد، زنجان، گرگان، زاهدان، بیرجند
|۲۶ مرداد ۹۶
|۴
|۱۲۰
|شهریور
|تهران
|۳۰ شهریور ۹۶
|۵
|۱۲۱
|مهر
|تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، آمل، کرمانشاه، گرگان، کیش، چابهار، بندرعباس
|۲۷ مهر ۹۶
|۶
|۱۲۲
|آبان
|تهران
|۲۵ آبان ۹۶
|۷
|۱۲۳
|آذر
|تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، کرمان، رشت، آمل، کرمانشاه، یزد، زنجان، گرگان، زاهدان، بیرجند، کیش
|۲۳ آذر ۹۶
|۸
|۱۲۴
|دی
|تهران
|۲۸ دی ۹۶
|۹
|۱۲۵
|بهمن
|تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، کرمان، رشت، آمل، کرمانشاه، یزد، زنجان، گرگان، زاهدان و چابهار
|۲۶ بهمن ۹۶
|۱۰
|۱۲۶
|اسفند
|تهران
|۲۴ اسفند ۹۶
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