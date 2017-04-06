تقویم آزمون زبان «تولیمو» منتشر شد/ اعلام شهرهای میزبان آزمون

ردیف دوره زمان برگزاری حوزه های برگزاری تاریخ برگزاری

۱ ۱۱۷ خرداد تهـران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، آمل، کرمانشاه، گرگان، بندرعباس و رشت چهارم خرداد ۹۶

۲ ۱۱۸ تیر تهـران اول تیر ۹۶

۳ ۱۱۹ مرداد تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، کرمان، رشت، آمل، کرمانشاه، یزد، زنجان، گرگان، زاهدان، بیرجند ۲۶ مرداد ۹۶

۴ ۱۲۰ شهریور تهران ۳۰ شهریور ۹۶

۵ ۱۲۱ مهر تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، آمل، کرمانشاه، گرگان، کیش، چابهار، بندرعباس ۲۷ مهر ۹۶

۶ ۱۲۲ آبان تهران ۲۵ آبان ۹۶

۷ ۱۲۳ آذر تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، کرمان، رشت، آمل، کرمانشاه، یزد، زنجان، گرگان، زاهدان، بیرجند، کیش ۲۳ آذر ۹۶

۸ ۱۲۴ دی تهران ۲۸ دی ۹۶

۹ ۱۲۵ بهمن تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، کرمان، رشت، آمل، کرمانشاه، یزد، زنجان، گرگان، زاهدان و چابهار ۲۶ بهمن ۹۶