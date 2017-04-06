مدیرکل جدید حراست سازمان حج منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر؛ حمید محمدی، در حکمی قاسم نصیری را به‌عنوان مدیرکل حراست این سازمان منصوب کرد.

در متن حکم سرپرست سازمان حج و زیارت آمده است: جناب آقای قاسم نصیری، نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جناب‌عالی، بدین وسیله به‌موجب این حکم به‌عنوان مدیرکل حراست سازمان حج و زیارت منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند سبحان، در پرتوی ارزشهای متعالی اسلام، بهره‌گیری از تجارب ارزشمند قبلی و در راستای سیاستهای سازمان و با همکاری سایر مدیران در انجام این وظیفه خطیر و خدمتگزاری به زائرین با ایجاد بستری امن توأم با آرامش و ثبات موفق باشید.

پیش از این حجت‌الاسلام محمد زاهدی مسئولیت اداره کل حراست سازمان حج و زیارت را به‌عهده داشت.