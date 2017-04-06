به گزارش خبرنگار مهر، علیمراد اکبری پیش از ظهر پنج شنبه در حاشیه افتتاح همزمان طرح های آبیاری تحت فشار استان سمنان با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور در فرمانداری ویژه شاهرود، ضمن تاکید بر ضرورت کاهش سطح زیر کشت کشاورزی کشور و توجه به افزایش کیفی تولیدات زراعی، ابراز داشت: توسعه سامانه های نوین آبیاری در کشور یکی از بخش هایی است که سرمایه گذاری های صورت گرفته دولت در این بخش های حوزه کشاورزی استفاده خواهد شد.

وی افزود: کشور در دهه گذشته با خشکسالی روبرو بوده لذا سرمایه گذاری در بخش های آبیاری نوین، تغییر الگوی کشت، پایدار سازی وضعیت کشت و کار و ... در زمره برنامه هایی بود که در راستای سازگاری کشاورزی با شرایط خشکسالی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت.

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به افتتاح متمرکز پنج هزار هکتار اراضی آبیاری تحت فشار در استان سمنان در حاشیه سفر یک‌روزه هیئت دولت به دیار قومس، گفت: در دولت یازدهم میزان بهره وری از آب در بخش کشاورزی رشد یافته و از ۹دهم کیلوگرم در متر مکعب آب به ۱.۲ کیلوگرم افزایش یافته است اما تا رسیدن به ۲.۵ کیلوگرم باید تلاش های بیشتری شود که خوشبختانه این وضعیت در استان سمنان نیز مطلوب است همچنین باید گفت با برنامه هایی که در سال های گذشته انجام شده، امید است این استان بتواند در بهره وری به درجه های بالایی برسد.

اکبری افزود: باید از ظرفیت هایی که در کشور و به خصوص استان سمنان و شرق آن شامل شاهرود و میامی که قطب کشاورزی محسوب می شوند، داریم به صورت اصولی و با برنامه ریزی استفاده کنیم تا در تولید محصولات کشاورزی خودکفا شده و حتی صادرات نیز داشته باشیم همان گونه که در مقوله گندم این موفقیت ها را شاهد بودیم.

وی افزود: یکی از دستاوردهای نظام در سه سال گذشته خودکفایی در تولید گندم بود که خوشبختانه باعث شد تا در سال گذشته ۱۴ میلیون تن گندم در کشور تولید و ۱۱ میلیون تن گندم مازاد برنیاز از کشاورزان داخلی خریداری شود تا امروز شاهد خودکفایی و حتی ذخیره سازی مصرف یک‌سال گندم کشور در سیلوها باشیم.

سفر یک‌روزه هیئت دولت به استان سمنان برای افتتاح و کلنگ زنی ۱۸طرح عمرانی و اقتصادی از صبح پنج شنبه آغاز شده است.